La Policía acentúa el servicio de seguridad en zona de bancos y cajeros

La fuerza provincial despliega diversos operativos de seguridad ciudadana para brindar tranquilidad a la formoseños que acuden a las entidades bancarias y cajeros automáticos a percibir sus haberes.Como ocurre desde hace tiempo, durante las fechas en que los ciudadanos perciben sus haberes o aguinaldo, la Policía de la Provincia diagrama un importante operativo de seguridad ciudadana en inmediaciones a las entidades bancarias de esta ciudad capital, como así en el interior provincial.En lo que respecta a sectores del microcentro capitalino, efectivos de la Seccional Primera, del Departamento Informaciones Policiales y del Comando Radioeléctrico Policial y Sección motorizada Alacrán (uniformados y de civil), trabajan y coordinan acciones en forma conjunta para el despliegue del operativo.Este trabajo se inicia en horas de la madrugada y se extiende hasta el cierre de la actividad bancaria, habida cuenta del número importante de asalariados, en especial los pasivos, que concurren al banco para percibir sus haberes; idéntico operativo se realiza en el Distrito Cinco.La Policía recomienda medidas de prevención al momento de operar en los cajeros automáticos para extraer dinero y así evitar ser víctimas de ilícitos. Como primera medida no dar a conocer sus claves personales, incluso cuando se encuentra en el lobby. Es recomendable que la transacción lo haga solo, para mayor seguridad. Además, es aconsejable que el dinero se cuente antes de salir del cajero.Por otra parte, solicitar al personal del banco toda la información que estimen necesaria acerca del uso de los cajeros automáticos al momento de acceder por primera vez al servicio o ante cualquier duda que se les presente posteriormente; cambiar el código de identificación o de acceso o clave o contraseña personal (“password”, PIN) asignada por la entidad, por uno que el usuario seleccione, el que no debería ser su dirección personal ni su fecha de nacimiento u otro número que pueda obtenerse fácilmente de documentos que se guarden en el mismo lugar que su tarjeta.Tampoco se recomienda divulgar el número de clave personal ni escribirlo en la tarjeta magnética o en un papel que se guarde con ella, ya que dicho código es la llave de ingreso al sistema y por ende a sus cuentas.No digitar la clave personal en presencia de personas ajenas, aun cuando pretendan ayudarlo, ni facilitar la tarjeta magnética a terceros, ya que ella es de uso personal. Guardar la tarjeta magnética en un lugar seguro y verificar periódicamente su existencia.Si el cajero le retiene la tarjeta o no emite el comprobante correspondiente, comunicar de inmediato esa situación al banco con el que se opera y al banco administrador del cajero automático.En caso de pérdida o robo de su tarjeta, denunciar de inmediato esta situación al banco que la otorgó. En el caso de extracciones donde existan diferencias entre el comprobante emitido por el cajero y el importe efectivamente retirado, comunicar esa circunstancia a los bancos en el que se efectuó la operación y administrador del sistema, a efectos de solucionar el problema.Antes de introducir la tarjeta en los cajeros automáticos fíjese que el espacio donde la coloca no está obstruido por ningún elemento. En los lugares donde hay más de un cajero, tome las precauciones necesarias si al entrar hay alguna persona adentro.Estos operativos se intensificaran durante la noche de este jueves extendiéndose durante todo el fin de semana.