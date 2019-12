La Policía secuestró cigarrillos y fuegos artificiales extranjeros sin aval aduanero

Durante recorridas preventivas en inmediaciones al Parque Acuático “17 de Octubre” de esta ciudad, se secuestró 50 cartones de cigarrillos y dos cajas de pirotecnia de origen extranjero, ingresados al país por pasos fronterizos no habilitados.El procedimiento se realizó el miércoles último cerca de las 13 horas, cuando efectivos de la sesión motorizada del Cuerpo Policía de Tránsito se encontraban recorriendo calles internas del barrio Eva Perón de esta ciudad.Al llegar al Parque Acuático “17 de Octubre” de la zona norte, observaron que un sujeto al mando de una motocicleta Zanella ZB de 110 cilindradas, transportando cuatro cajas de grandes dimensiones y dos cajas medianas que por sus características hacían presumir que se trataba de mercaderías de origen extranjero, motivando que intercepten al sujeto.En primera instancia se identificó al conductor, un hombre de 50 años. En presencia de testigos se les pidió que exhiban los bultos, encontrándose con 50 cartones de cigarrillos, dos cajas de pirotecnia de procedencia extranjera cuya utilización se encuentra prohibida y no contaba con el aval aduanero; cuyos productos habrían sido transportados por pasos fronterizos no habilitados.Se procedió al secuestro preventivo de los cigarrillos, labrándose el acta correspondiente por tratarse de una Infracción al Código Aduanero.