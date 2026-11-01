Transportaban 10 pallets de cerveza de origen extranjero sin aval aduanero y los descubrieron

• Iban en dos camiones que salieron de Clorinda y se dirigían a Buenos Aires

Efectivos de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial, en forma conjunta con personal de la Subcomisaría Namqom, detectaron y secuestraron 10 pallets de cerveza de procedencia extranjera sin las documentaciones que acrediten su ingreso al país, transportados en dos camiones.

El procedimiento se concretó este viernes alrededor de las 1:49 horas, durante la verificación de las cargas, en el puesto de control del acceso norte de la ciudad, sobre Ruta Nacional 11. Uno de los camiones trasladaba siete pallets y el otro tres.

Ante esta situación, se puso en conocimiento al fiscal federal de turno, quien dispuso el traslado de ambos rodados al predio de la Unidad Regional Uno y el secuestro de las bebidas por no contar con aval aduanero.

En cumplimiento de las directivas judiciales, los camiones quedaron bajo custodia policial, a la espera de la descarga y verificación para determinar la totalidad de los productos, en infracción a la normativa aduanera vigente.

Las actuaciones continúan con intervención de la Justicia Federal.



