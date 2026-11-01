Soberanía Alimentaria Formoseña ofrecerá 1000kg de chivitos Paipperos este sábado

La jornada incluirá la apertura habitual de los cuatro centros fijos y una edición especial con cocina en vivo, degustaciones y transmisión a través de las redes sociales del programa.

Este sábado 14 de noviembre, el Programa Soberanía Alimentaria Formoseña pondrá a disposición de los consumidores aproximadamente 1.000 kilogramos de chivitos paipperos, correspondientes a un total de 129 ejemplares.

El producto tendrá un precio de venta al público de $7.000 por kilogramo y el pago se será exclusivamente en efectivo. Abonando el consumidor el mismo monto por kg que recibe en paga cada productor x kg en su chacra.

La venta comenzará a partir de las 7:30 horas en el Centro Fijo ubicado en Avenida Néstor Kirchner 1855, del Barrio San Pedro.

Esta iniciativa refleja la importancia de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de Formosa para fortalecer las economías regionales y acompañar a las familias de productores paipperos del interior provincial.

En esta oportunidad, los chivitos provienen de familias paipperas de Paraje La Esperanza, Río Muerto, Solitario, Laguna Tres Pases y Bella Vista, localidades del oeste formoseño. Esta acción es posible gracias al trabajo articulado con el Instituto PAIPPA, cuyo acompañamiento resulta fundamental para fortalecer la actividad de las familias rurales y acercar sus productos a los puntos de venta.

Por otra parte, durante la jornada abrirán normalmente los cuatro centros fijos de Soberanía Alimentaria Formoseña, donde los vecinos podrán acceder a la habitual variedad de alimentos y productos locales.

Además, se desarrollará una edición especial en el local ubicado en Avenida Frondizi 3.465, con la propuesta de cocina en vivo a cargo de “Pasta Posta”, emprendimiento dedicado a la elaboración de pastas frescas artesanales. En esta oportunidad, se prepararán pastas caseras con salsa, utilizando ingredientes de origen paippero, que podrán degustar los clientes que se acerquen al local.

Está actividad también será transmitida a través de las redes sociales oficiales del programa, para que más formoseños puedan conocer y acompañar esta experiencia.

De esta manera, el Programa provincial Soberanía Alimentaria Formoseña continúa consolidando un modelo que integra a pequeños productores, emprendedores y consumidores, fortaleciendo el trabajo local y reafirmando el compromiso del Modelo Formoseño con la soberanía alimentaria.



