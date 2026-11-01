Secuestraron electrodomésticos sin aval aduanero por más de 20 millones de pesos

• Los productos eran transportados en tres colectivos de tour de compras

Integrantes de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial secuestraron televisores, heladeras y otros productos de procedencia extranjera, sin documentación aduanera, valuados en unos 23.000.000 pesos.

El procedimiento se concretó este jueves alrededor de las 00:30 horas, en el puesto de control del acceso sur de la ciudad, sobre la Ruta Nacional N° 11, a la altura del barrio Virgen del Carmen.

Allí se verificaron tres colectivos de larga distancia pertenecientes a distintas empresas de transporte, que circulaban bajo la modalidad de tour de compras.

Con conocimiento del auxiliar fiscal federal, se verificaron los bultos transportados y se constataron aires acondicionados, heladeras, lavarropas, televisores, multiprocesadoras, ventiladores y otros artículos de línea blanca, sin contar con el aval aduanero exigido.

Ante esta situación, se secuestró la totalidad de la mercadería y se realizaron las actuaciones judiciales.

Se contó con la colaboración del personal de Drogas Peligrosas y Departamento Informaciones Policiales, mientras que las mercaderías secuestradas fueron trasladadas hasta la Subcomisaria Puente Uriburu, donde quedaron resguardadas y a disposición de las autoridades competentes.