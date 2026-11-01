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Secuestraron electrodomésticos sin aval aduanero por más de 20 millones de pesos

Los productos eran transportados en tres colectivos de tour de compras 


Integrantes de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial secuestraron televisores, heladeras y otros productos de procedencia extranjera, sin documentación aduanera, valuados en unos 23.000.000 pesos.

El procedimiento se concretó este jueves alrededor de las 00:30 horas, en el puesto de control del acceso sur de la ciudad, sobre la Ruta Nacional N° 11, a la altura del barrio Virgen del Carmen.

Allí se verificaron tres colectivos de larga distancia pertenecientes a distintas empresas de transporte, que circulaban bajo la modalidad de tour de compras.

Con conocimiento del auxiliar fiscal federal, se verificaron los bultos transportados y se constataron aires acondicionados, heladeras, lavarropas, televisores, multiprocesadoras, ventiladores y otros artículos de línea blanca, sin contar con el aval aduanero exigido.

Ante esta situación, se secuestró la totalidad de la mercadería y se realizaron las actuaciones judiciales.

Se contó con la colaboración del personal de Drogas Peligrosas y Departamento Informaciones Policiales, mientras que las mercaderías secuestradas fueron trasladadas hasta la Subcomisaria Puente Uriburu, donde quedaron resguardadas y a disposición de las autoridades competentes.