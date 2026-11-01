Samaniego convocó al acto por el Día de la Militancia Peronista

Además, en referencia a lo que fue la visita de León XIV a la Argentina, dijo que el Sumo Pontífice “nos hizo realmente emocionar y conmovió a todos” con sus mensajes y sus actos, hablándoles “no solo a los católicos, sino a todo el pueblo argentino”.

El diputado Agustín Samaniego, quien es el presidente del bloque del Partido Justicialista en la Cámara de Diputados de la provincia de Formosa, se refirió al acto por el Día de la Militancia Peronista a llevarse a cabo el martes 17 de noviembre a las 18.30 horas en el Estadio Cincuentenario de la ciudad de Formosa.

También, sobre la visita a la Argentina del papa León XIV, el legislador expuso que “realmente fue emocionante y nos conmovió a todos” el Sumo Pontífice, quien durante cuatro días estuvo en el país cumpliendo una agenda intensa de actividades.

“Les habló no solo a los católicos, sino a todo el pueblo argentino, dejando frases y palabras muy contundentes acerca de la visión que tiene la Iglesia, haciendo un llamado a la construcción de una sociedad justa y solidaria”, reflexionó.

Lo afirmado es un contraste absoluto con la actual gestión nacional, es decir, “en las antípodas ideológicas al Gobierno de Javier Milei”, aseveró, mientras que desde el Peronismo, “humildemente, nosotros coincidimos con el Papa en la visión del mundo, de la sociedad, de mirar a todos, pero con una especial preferencia hacia a los más vulnerables”.

Después continuó diciendo a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que el 17 se conmemorarán 54 años del regreso del general Juan Domingo Perón a la Argentina tras un exilio de 17 años “de manera injusta, quien había sido derrocado en 1955 por la Revolución Libertadora” que tuvo como uno de sus líderes al teniente general Pedro Eugenio Aramburu.

Entonces, en recuerdo de este acontecimiento se instituyó el Día de la Militancia, ya que “mediante la resistencia y los valores presentes del general Perón, el pueblo luchó para su regreso que finalmente se logró en 1972 representando una gran esperanza”.

Por consiguiente, esbozó el diputado que el acto renovará ese espíritu, pero también será para homenajear a “esa generación que buscó por todos los medios alcanzar un país más justo, libre y solidario y que contenga a todos”.

Con énfasis en sus palabras, subrayó que para él “la militancia es un acto de amor, de servicio y de salir de la visión individual a buscar el interés colectivo, tenderle la mano al que necesita”.

En suma, tal como lo dijo el Papa León XIV, quien con sus gestos de humanidad hacia las personas con discapacidad, los privados de su libertad mostró que ese es el camino que se debe seguir: el de “llevar un mensaje de unidad, concordia y de paz”.

Como también proclamando “de la posibilidad de que todos podamos desarrollarnos”, en lo que consideró que fue un suceso histórico su visita al país en una gira latinoamericana que comprendió también a Uruguay y Perú, último país en pisar para también encarar una intensa actividad llegando el evangelio y la esperanza al mundo.

En ese sentido, por último, reflexionó Samaniego acerca de la magnitud y amplitud de sus palabras, al recalcar que fue “un fuerte discurso por la igualdad el que brindó a los argentinos”, coincidente con la vocación y el compromiso “de militar a diario con mucho amor hacia el pueblo”.











