Se trata de un espacio productivo y de gran impacto en los estudiantes con discapacidad que se encuentran incluidos en los niveles del sistema educativo.

En la Escuela Provincial de Educación Secundaria (EPES) N° 59 “Pabla Idoyaga” se llevó a cabo la tercera edición de “El teatro va a la escuela: Mitos y leyendas”, una actividad organizada por el Centro de Apoyo a la Integración N° 1 (CAINJ) de la Modalidad de Educación Especial, conjuntamente con las Escuelas de Educación Primaria N° 516 y 525, así como la institución anfitriona.

“La experiencia teatral y artística contribuye significativamente al desarrollo integral de los estudiantes”, expresó el jefe de Educación Especial, Gustavo Miers, al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) sobre la actividad desarrollada el pasado jueves 26.

En ese sentido, explicó que “mediante la actuación, el movimiento y el uso de la voz, los participantes expresan ideas y emociones, ejercitan la creatividad, ganan confianza y aprenden a escuchar y compartir con los demás”, subrayando que “el arte se convierte en una herramienta para aprender y construir conocimientos de manera activa”.

Durante el proyecto educativo se utilizaron títeres en diferentes formatos para acercar a los estudiantes y así facilitar la expresión y la comunicación.

Ello permite que los niños y jóvenes participantes se involucren activamente, ya sea construyendo y manipulando los personajes, narrando las historias o colaborando en otros aspectos de la presentación, promoviendo así la creatividad y el trabajo colaborativo, resaltó Miers.

De esta manera, “las obras recuperan mitos y leyendas de la región, contribuyendo a conocer y valorar la cultura local y su diversidad”, concluyó.



