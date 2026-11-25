Ambas pusieron en valor los espacios conquistados e instaron a seguir trabajando unidas y organizadas y solidarias.

En el marco de las actividades organizadas por la Secretaría de la Mujer, por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el pasado miércoles 25 de noviembre, en el Galpón C de la ciudad capital, las intendentas de Pirané, Yéssica Palacios; y de Villa Escolar, Celia Robles, disertaron sobre el lugar que ocupa el género en la política formoseña y coincidieron en la importancia de las decisiones políticas para garantizar la “igualdad sustantiva”.

En principio, Palacios dialogó con AGENFOR y celebró “estos espacios donde las mujeres podemos encontrarnos y empatizar”, al mismo tiempo que, precisó, “me tocó hablar un poco sobre el Modelo Formoseño y la igualdad sustantiva”.

“Cuando hablamos de igualdad sustantiva hablamos de los derechos. Si bien sabemos que existe la igualdad formal, con derechos consagrados, con lo que está escrito, también está lo sustantivo que es la igualdad que buscamos todos los días, cotidianamente”, explicó.

Y ahondó: “Me emocionó compararlo con el Modelo Formoseño porque cuando pensaba cómo enfocar este tema, decía: vayamos por cada cosa que tiene nuestro Modelo y cómo fue dando a la mujer ese lugar relevante en la vida cotidiana”.

En ese sentido, la jefa comunal aseveró que “reflejamos algo que los formoseños naturalizamos tanto, pero que es efectivo en nuestra Formosa” ya que “hablamos de educación, de salud, de los lugares que tienen las mujeres en la Policía, en nuestras oficinas, en los juzgados del Paz, de la Secretaría de la Mujer, de las oficinas en la municipalidad”.

“Y cómo, a lo largo y a lo ancho del territorio provincial, tenemos distintos lugares, el lugar que accedas está preparado con un equipo que va a acompañar a las mujeres y va a fortalecer, no solo en violencia, sino también en ocupar espacios”, señaló.

De esta manera, Palacios destacó el acceso a cargos de diputadas, ministras, concejales y “el lugar que nos toca a Celia (Robles) y a mí, mostrar cómo las dos empatizamos y lejos de competir, trabajamos juntas, unidas, para que muchas mujeres más puedan entender que estos espacios los construimos entre todas”.

“Tenemos un Gobierno provincial, un Gobernador y unas políticas, no solo públicas, sino también decisiones políticas de que la mujer ocupe este rol”, resaltó.

Y cerró: “Así que invitar a las mujeres, decirles que no están solas y que sabemos que cuando una mujer ocupa un lugar, no le quita el lugar a otra. Todo lo contrario, ensancha el camino para que podamos ocupar todos estos lugares y que sepamos que entre todas unidas, siempre somos más fuertes”.

Cuidar los espacios conquistados

Por su parte, Robles, detalló que, en su intervención, brindó conceptos en cuanto “al rol de la mujer en la función pública, su desempeño y los espacios que venimos ocupando, sobre todo, la importancia de trabajar todos juntos”.

“Siempre cuando hablamos de igualdad de género, queremos hablar de que un sexo por encima del otro, y en realidad lo que nosotros queremos es poder trabajar juntos. No hay un sexo superior o un sexo inferior, siempre lo venimos charlando y, de esta manera, trabajar de forma coordinada, ocupar los espacios”, sostuvo.

Asimismo, la Intendenta destacó a las mujeres “militantes” que ocupan “diferentes espacios de decisión donde pueden intervenir en nuestra comunidad” como, por ejemplo, la reciente designación de la nueva ministra del Superior Tribunal de Justicia, Grissel Insfrán.

“La verdad, muy contenta, muy orgullosa por esta decisión de ir sumando más mujeres en la función pública, en la gestión, que tienen una mirada totalmente diferente”, aseveró.

A su vez, Robles puso en valor que, en el municipio a su cargo, los lugares de toma de decisión son ocupados por el género femenino como, por ejemplo, la jefa de la Subcomisaría, subcomisario Claudia Benítez Bruno; “una comisaria inspector, en nuestra zona, que depende de la Unidad Regional N°1, que es la comisaria inspector Cáceres; y seguimos trabajando con la Dirección del Hospital, las escuelas secundarias, la escuela primaria, también con directoras a cargo”.

“Y diferentes espacios ocupados por mujeres, no porque hablemos en detrimento de los varones, sino porque se dio las oportunidades, hay que aprovecharlas; y yo creo que todos estamos en condiciones de ocupar un lugar, y hay que ver la impronta que le dan cada una de las chicas, así que nosotros muy orgullosos de seguir con instituciones al frente de mujeres”, esbozó.

La jefa comunal de Villa Escolar, también, sugirió “cuidar los espacios conquistados” con más trabajo y “generar espacios de reflexión para evitar todo tipo de violencia contra las mujeres”.

Por último, se refirió al desfinanciamiento de políticas públicas de género por parte del Gobierno nacional y lamentó que “retrocedimos en el tiempo, en todo lo que se conquistó y logró”.

“Sacándole los derechos no solamente a las mujeres, sino a la oportunidad de ocupar cargos en donde las mujeres podemos tomar decisiones”, recriminó.

Y concluyó: “Venimos retrocediendo a nivel nacional en cuanto a todos los derechos obtenidos, pero vamos a seguir trabajando para que esto se pueda revertir el año que viene; yo creo que las mujeres tenemos que ponernos al frente de esta lucha, seguir trabajando con esto y seguir ganando espacios nuevamente”.



