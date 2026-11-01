Organizado junto a la Comisión de Entidades sin Fines de Lucro del CPCEF, el encuentro abordó las implicancias de las Resoluciones N° 2076/2026 y 2237/2026 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) referidas a suspensiones, sumarios e intimaciones, además de las particularidades en la confección de estados contables y los procedimientos para la convocatoria de asambleas.

Con el objetivo de brindar herramientas técnicas para regularizar la situación contable e institucional de las entidades de la economía solidaria frente a las medidas restrictivas dispuestas por el Gobierno nacional, la Subsecretaría de Economía Social, dependiente del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, llevó adelante el jueves 26 una capacitación destinada a profesionales de las ciencias económicas en el Salón Auditorio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Formosa (CPCEF).

Al respecto, en declaraciones recogidas por AGENFOR, el subsecretario de Economía Social, contador Ricardo Fischer, explicó los alcances de la iniciativa y cuestionó con dureza la ofensiva nacional contra el sector cooperativo: “Estamos en una situación muy específica en la que el Gobierno nacional de Javier Milei, como siempre, está a favor de los que más tienen y los más perjudicados son los que menos tienen”.

En este sentido, señaló que “las cooperativas nuclean a trabajadores que se juntan para hacer una acción conjunta y ahora se han dispuesto medidas muy duras para suspender matrículas, iniciar sumarios y darlas de baja”.

“Nosotros decidimos salir a evitar que ocurra eso y para ello necesitamos de los profesionales en ciencias económicas, especialmente de los jóvenes, para que trabajen con las cooperativas, hagan sus balances, que tienen un régimen técnico muy especial, llamen a asamblea y logren levantar las sanciones”, señaló el funcionario.

“Un Estado presente en defensa del trabajo formoseño”

Asimismo, Fischer advirtió que las disposiciones del INAES afectan a unas 2.800 cooperativas en todo el país y golpean directamente a familias trabajadoras de la capital y del interior formoseño.

De este modo, lamentó que “utilizan un método de aplicar la ley a rajatabla contra la gente que menos tiene y no puede costear trámites en plazos tan cortos, mientras que para las grandes empresas o inversiones extranjeras con el RIGI aplican dispensas y beneficios impositivos”.

Finalmente, ratificó el compromiso del Gobierno de Formosa de sostener el acompañamiento técnico e institucional para resguardar cada puesto de trabajo al asegurar que “como siempre, el Gobierno provincial sale en defensa de los que menos tienen; es un Estado presente que se involucra con la gente para que estas medidas tengan el menor impacto posible, porque detrás de cada cooperativa hay seres humanos de carne y hueso que corren el riesgo de quedarse sin trabajo”, concluyó.



