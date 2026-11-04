Regirá desde las cero horas del día 3 de noviembre hasta las cero horas del día 7 de noviembre del año 2026.

Ante la afectación de los servicios digitales provinciales, por Resolución N° 833/2026, publicada en el Boletín Oficial N° 13.058, se dispuso la suspensión de los plazos administrativos en el ámbito del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo y organismos dependientes.

De acuerdo a lo informado, ello regirá desde las cero horas del día 3 de noviembre hasta las cero horas del día 7 de noviembre del año 2026.

Cabe señalar que, en el marco del reciente ataque informático que afectó la infraestructura tecnológica de los sistemas, el Gobierno de la provincia de Formosa informó, a través de un comunicado oficial, que se logró restaurar gran parte de los datos correspondientes a los sistemas rectores de información de la Administración Pública Provincial.



