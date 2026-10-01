El gobernador Insfrán inauguró importantes obras en Estanislao del Campo

Nuevas concreciones del Estado presente se suman al desarrollo y el fortalecimiento de esa comunidad del interior provincial que en unos días más celebrará su 112º aniversario fundacional.

Una verdadera “jornada histórica” se vivió este miércoles 4 en Estanislao del Campo, donde el gobernador Gildo Insfrán encabezó las inauguraciones del Complejo Polideportivo Municipal y el polideportivo cubierto de la Escuela Secundaria N° 4 “Martín Miguel de Güemes”, en coincidencia con el 60° aniversario de la creación de la institución, la cual representa la obra educativa 1564 de la gestión del mandatario formoseño.

También, el titular del Ejecutivo Provincial puso en funcionamiento el nuevo sistema de iluminación led de la Avenida 2 de Abril, sobre la Ruta N° 81, en el acceso a la localidad y a Colonia Juan Bautista Alberdi.





Estuvieron presentes el vicegobernador Eber Solís; el presidente provisional de la Cámara de Diputados, Armando Felipe Cabrera; el intendente municipal Arnaldo Barrios; legisladores nacionales y provinciales, el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira; ministros del gabinete provincial, secretarios, entre otras autoridades.

Tras la entonación del Himno Nacional Argentino y el Himno Marcha a Formosa, se realizó la lectura y la entrega del Decreto Municipal de Honores que declaró huésped de honor al gobernador Insfrán y a su comitiva oficial durante su permanencia en la localidad.

Luego se escucharon los conceptos de la directora de la EPES N° 4, la profesora Sonia Elizabeth Torres, que expresó su “inmenso orgullo” por dirigirse a todos los presentes en esta “jornada histórica”, tal como la calificó. “La EPES cumple 60 años y no es solo pensar en el tiempo que ha pasado, sino que es reconocer el camino transcurrido”, subrayó, valorando la presencia en el acto del primer director de la escuela, el profesor José Zacarías Baigorri.

Recordó que el entonces directivo, “junto a los pioneros de aquella época dieron inicio a este proyecto educativo allá por 1966”, añadiendo que “construyeron un templo del saber para generaciones enteras”, ya que “cada rincón de esta escuela atesora historias, travesuras y lecciones aprendidas que dejaron huellas. Jóvenes que hoy son padres, abuelos, profesionales, trabajadores, hombres y mujeres que enaltecieron nuestra Patria chica”.

“Sesenta años nos recuerdan el valor inestimable de la educación pública, como así también la de nuestra comunidad educativa, porque en tiempos de cambios, adversidad y desafíos la escuela sigue siendo el faro que abraza, que contiene y nos enseña a mirar el futuro con esperanza”, enfatizó.

En este día “tan especial”, según lo ponderó, “tenemos la alegría de recibir a la autoridad máxima de nuestra provincia, el gobernador Insfrán” y realzó el mandatario “engalanó el aniversario con su presencia, siempre con la generosidad que lo caracteriza”.

En ese sentido, le agradeció por “este bellísimo polideportivo”, evidenciando que “en Formosa existe una planificación provincial centrada en ser humano y en el desarrollo integral de los jóvenes, nazcan donde nazcan”, dejando de manifiesto que “donde hay una necesidad ahí está el Estado provincial, garantizando equidad territorial”.

Tras ello, después de la entrega de indumentarias deportivas para la institución educativa, habló la alumna de quinto año y vicepresidenta del centro de estudiantes María Luz Rolón, quien comentó que su padre es un excombatiente de Malvinas: “Su nombre es Máximo Rolón. Lo menciono porque en mi casa y en la escuela me enseñaron el valor de la palabra, la memoria y el orgullo por nuestra tierra. Y hoy justamente de orgullo, respeto, memoria y promesas cumplidas vengo a hablar. No es un día cualquiera para la comunidad educativa de la EPES N° 4, es un día histórico para nosotros porque el Gobernador vino a inaugurar este playón deportivo, vino a concretar un sueño de tantas generaciones de campeños”.

“Somos testigos de que las promesas se cumplen, que la palabra sigue teniendo valor y que detrás de cada sueño hecho realidad hay personas que escuchan, acompañan y están pendientes de las necesidades de un pueblo”, destacó la joven, quien junto a sus compañeros delegados saludó al mandatario provincial al finalizar su alocución.

Seguidamente habló el profesor Baigorri, primer director de esa escuela, que remarcó: “Después de 60 años venir y reencontrarme con esta realidad sobre todo humana, donde nuestro puñado de alumnos de aquel tiempo se multiplicó mucho, uno se siente reconfortado y puedo decir que valió la pena dejar el terruño como lo hice yo para venir casado, con mi mujer, un marzo de 1966 a instalarme en este lugar”.

A su vez, sobre la flamante obra, hizo notar que “era el sueño de nuestra gente en su momento” y le agradeció al Gobernador por su concreción.

Por su parte, el intendente Barrios comenzó contando que “soy hijo de inmigrantes”, acentuando que “estamos a seis días de celebrar los 112 años de Estanislao del Campo”, al explicar se toman en consideración “dos hechos trascendentales”, que son la llegada del Ramal C-25 y la del doctor Esteban Laureano Maradona al pueblo”. Por ello, “se estipula el 10 de noviembre como el aniversario” de la localidad, apuntó.

Más adelante en su alocución, el jefe comunal campeño elogió a Insfrán, poniendo en valor contar con su presencia: “Es la persona más importante de la Argentina, porque para mí es el mejor gobernador”.

“Es un momento muy importante para nosotros”, significó y contó que “soy exalumno de esta casa, exdocente y tengo muchos recuerdos, como todos los que estamos aquí celebrando estos 60 años de nuestro colegio”.

Con esta inauguración, aseveró, “estamos dando respuesta a la juventud de Estanislao del Campo porque fueron los jóvenes los que promovieron esta ilusión, este sueño que hoy es una realidad. Y nosotros que somos elegidos por la decisión popular del pueblo tenemos la obligación de llevar el mensaje, transmitir y gestionar”.

“¿Cómo no vamos a agradecer esta extraordinaria obra? En un contexto nacional donde no se inaugura un metro de asfalto, en la Argentina hoy tenemos un Gobernador que nos entrega esta infraestructura, más la del barrio Belgrano, más la iluminación, más las que se seguirán entregando”, resaltó, al concluir.







