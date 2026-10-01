Disco fever: Cin Montanaro presenta "Influenciada"

En el marco de la Fiesta Disco Fever, Cin Montanaro presentará en sociedad su nuevo material discográfico titulado “Influenciada”. La cita es el 4 de diciembre, a las 22, en Salón JBC (Av. 25 de Mayo 1131), mientras que las entradas estarán disponibles para la venta a partir del 16 de noviembre.

Se trata del segundo álbum de estudio de la reciente ganadora del Premio “Norte Grande” 2026 en el rubro “Intérprete vocal femenina”, consolidando una identidad sonora clara: el disco-funk de finales de los años 70 y principios de los 80, estilo con el que más se identifica.

Cabe recordar que “Influenciada” fue lanzado oficialmente el pasado 15 de marzo en las distintas plataformas digitales donde se pueden escuchar ocho canciones: cuatro temas originales, escritos por la artista formoseña en letra y melodía, y cuatro covers reinterpretados en español.

Estas versiones no son casuales: se trata de canciones que ha interpretado durante años en su idioma original y que decidió adaptar al español —con traducciones realizadas por ella misma— para acercarlas al público argentino desde una perspectiva personal.El sonido del disco no se limita al revival nostálgico. Combina la energía rítmica del disco-funk con influencias del pop-rock y el electro-pop, manteniendo una producción cuidada que busca rescatar el espíritu de una época que, para la artista, se caracterizaba por una música más elaborada y profundamente trabajada.

La grabación se realizó en Rosario (Santa Fe), bajo la producción, mezcla y ejecución instrumental de Nick Schinder, quien aportó teclados y guitarras al proyecto, acompañando la visión artística de Cin.

Por otra parte, el pasado 27 de abril lanzó su video clip “Sobreviviré”, bajo la producción de “La tuerca audiovisual” y la dirección de Matías Murúa.

Live session

A fines de agosto, Cin se dio el lujo con su banda de realizar una Live Session en los famosos estudios Romaphonic ubicados en el emblemático barrio porteño de Villa Devoto.

Conocidos originalmente como Circo Beat Studios fueron fundados por Fito Páez en 1997 para grabar sus propios discos y albergar producciones de la escena del rock nacional.

Años más tarde, el espacio cambió de dueños y de nombre a Romaphonic, modernizando su equipamiento técnico sin perder su peso mítico.

Cuenta con tecnología de vanguardia, destacando consolas de alta gama (como mesas API y Neve) y salas acústicas diseñadas para producciones profesionales de gran nivel.

Por sus salas han pasado grandes figuras de la música, tales como Charly García, Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa, Joaquín Sabina, Divididos y Bersuit Vergarabat, además de artistas internacionales.

Cuenta regresiva

A un mes de “Disco Fever”, Cin Montanaro prepara una gran fiesta para viajar en el tiempo, revivir los grandes éxitos de los 70 y 80, bailar, cantar y disfrutar de toda la magia de la música disco.

Porque hay canciones que nunca pasan de moda y noches que merecen ser recordadas, la artista anticipó que el público no solamente podrá disfrutar de un recital inolvidable, sino también de degustaciones, sorteos y muchas sorpresas más, como por ejemplo premios para quienes asistan con outfits setentistas y ochentosos.

Durante el concierto, Cin Montanaro estará acompañada por la siguiente formación: Rocío Echeverría (guitarra), Iván Molina (teclados / piano), Nicolás Chatruc (bajo) y Exequiel Kasten Batería

Una carrera ascendente

Cin Montanaro es cantante, compositora e intérprete oriunda de Formosa, Argentina. Comenzó su camino musical a los 14 años, con el folklore como primer lenguaje expresivo. A lo largo de su carrera amplió su universo hacia el pop rock, el rock alternativo y sonoridades del country, el blues y la música disco. Integró el Coro y la Orquesta de Música Popular de Formosa, formó parte de distintas bandas y estudió interpretación en comedia musical. En 2018 fundó su propia Escuela de Canto. Su discografía incluye Sola y mi alma (2021) e Influenciada (2026), donde combina su faceta como autora con una identidad interpretativa personal