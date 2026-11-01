Recuperaron motocicletas en distintos puntos de la ciudad

• Las intervenciones dieron respuestas a casos de robo y hurto

Integrantes de la fuerza provincial recuperaron dos motocicletas denunciadas como sustraídas, aprehendieron a un joven de 20 años, retuvieron a un adolescente e identificaron al presunto autor de otro ilícito.

El primer procedimiento se concretó el miércoles último, alrededor de las 16:00 horas, tras la denuncia de hurto de una Corven Mirage de 110 cilindradas, en inmediaciones de las calles San Martín y Corrientes, de la zona céntrica de esta ciudad.

De inmediato, efectivos de la brigada de investigaciones de la Delegación Unidad Regional Uno Distrito Cinco, realizaron tareas de campo y relevamientos en distintos sectores, lo que permitió establecer la identidad de un hombre que estaría involucrado en el hecho.

Como resultado de las diligencias, alrededor de las 21:20 horas, recuperaron el rodado, mientras que el presunto autor fue individualizado y continúan las tareas investigativas para esclarecer el caso, en el que se inició una causa judicial por el delito de “Hurto”, en la Comisaría Seccional Primera, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 4.

La segunda intervención tuvo lugar tras la denuncia de un vecino de 67 años por el ingreso de desconocidos al predio de su vivienda, el jueves por la noche, a través del portón principal que no contaba con medidas de seguridad y sustrajeron su motocicleta.

Ante esta situación, uniformados de la Comisaría Seccional Cuarta iniciaron las tareas investigativas y, alrededor de las 4:40 horas de este viernes, observaron a dos jóvenes que trasladaban una motocicleta de similares características por la avenida Italia.

Al verificar los números de motor y chasis, comprobaron que coincidían con los del rodado buscado, por lo que procedieron al secuestro de la Honda Wave.

En el lugar se realizaron las actuaciones con la intervención de integrantes de Policía Científica. El joven de 20 años terminó detenido, mientras que el adolescente de 13 años fue entregado a su madre en carácter de guarda tutelar.

La moto fue trasladada a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia provincial, en el marco de una causa judicial por el delito de “Robo”.

De esta manera, ambos procedimientos permitieron recuperar las motocicletas sustraídas, con intervención de las autoridades judiciales, en cada una de las causas. (Con foto).