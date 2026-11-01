Mediante una charla informativa, el equipo de salud destacó la importancia de los controles ginecológicos periódicos para la detección temprana de lesiones en el cuello uterino.

Profesionales del centro de salud Namqom brindaron una charla sobre el virus del papiloma humano (HPV) y su relación con el cáncer de cuello uterino, destinada a las personas que se encontraban en la sala de espera del establecimiento sanitario.

La actividad se desarrolló en el marco de las acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades que lleva adelante el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano.

Durante el encuentro se abordaron aspectos relacionados con las vías de transmisión del virus, las medidas de prevención y la importancia de realizar los estudios correspondientes para detectar oportunamente posibles alteraciones en el cuello uterino.

Al respecto, la directora del centro de salud, doctora Olga Yegros, explicó que “el HPV es una infección muy frecuente que, en la mayoría de los casos, no presenta síntomas. Por eso, es fundamental que las mujeres concurran a los controles ginecológicos periódicos, aun cuando no tengan ninguna molestia”.

En ese sentido, remarcó que la persistencia de determinados tipos de HPV de alto riesgo puede provocar lesiones que, si no son detectadas y tratadas a tiempo, pueden evolucionar hacia el cáncer de cuello uterino.

También hizo hincapié en la vacunación contra el HPV, incluida en el Calendario Nacional de Vacunación para niñas y niños de 11 años, y en el uso del preservativo en cada relación sexual, que contribuye a reducir el riesgo de transmisión del virus.

A su vez, destacó la importancia de la realización del Papanicolaou (PAP) o del test de HPV, según la edad y la indicación del profesional de salud.

“Estos espacios nos permiten acercar información clara y accesible a la comunidad, despejar dudas y generar conciencia sobre la importancia de incorporar los controles preventivos como parte del cuidado habitual de la salud”, señaló Yegros.

Finalmente, la directora alentó a las mujeres a acercarse al centro de salud para recibir asesoramiento y realizarse los controles correspondientes, recordando que el cáncer de cuello uterino es una enfermedad que puede prevenirse y que, cuando se detecta tempranamente, tiene mayores posibilidades de tratamiento exitoso.



