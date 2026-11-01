Educación Sexual Integral (ESI), salud sexual, hábitos de higiene y los alcances de la Ley EMA fueron los principales temas abordados durante una jornada de trabajo articulado entre Salud y Educación.

En el marco de la propuesta denominada “Escuela, Familia y Comunidad”, el equipo del centro de salud de Colonia Pastoril brindó una charla informativa y preventiva en la Escuela Secundaria N° 43 de esa localidad, con el propósito de acercar a los estudiantes conocimientos y herramientas para el cuidado de su salud.

La actividad forma parte de las acciones que lleva adelante el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, en articulación con las instituciones educativas, a fin de fortalecer la promoción de hábitos saludables y la prevención de enfermedades desde edades tempranas.

Durante el encuentro, los profesionales de la salud abordaron contenidos vinculados a la Educación Sexual Integral (ESI), el cuidado de la salud sexual, la importancia de incorporar hábitos de higiene personal y los alcances de la Ley EMA.

Al respecto, la directora del centro de salud de Colonia Pastoril, licenciada María Fretes, destacó la importancia de generar estos espacios de diálogo e intercambio con los adolescentes, en los que puedan acceder a información confiable, expresar sus inquietudes y despejar dudas.

“Es fundamental acompañar a los adolescentes en esta etapa de sus vidas, brindándoles información clara y herramientas que les permitan tomar decisiones responsables e informadas respecto al cuidado de su cuerpo y de su salud”, expresó.

En cuanto a los hábitos de higiene personal, la profesional señaló que su incorporación a la vida cotidiana constituye una de las principales herramientas para prevenir enfermedades y favorecer el bienestar físico y social.

Por otra parte, Fretes puso en valor el trabajo conjunto entre los equipos de salud y las instituciones educativas, teniendo en cuenta el rol fundamental que cumplen también las familias en el acompañamiento de los adolescentes.

“Estas jornadas nos permiten fortalecer el vínculo entre el centro de salud, la escuela y las familias, promoviendo el cuidado integral de los estudiantes desde una mirada que contempla tanto su salud física como emocional y social”, concluyó la directora.



