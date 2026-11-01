El análisis, elaborado por Politiké, sobre datos del INDEC, el BCRA y el FMI, sostiene que la caída de las ventas en Formosa y en el NEA tiene su origen en el esquema económico nacional.

En las semanas previas a las fiestas, los comercios formoseños vuelven a recibir listas de precios con subas: en lo que va de noviembre, distintos alimentos aumentaron entre 2% y 4%, según Carlos Alejandro Werlen, presidente de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa (Capymef).

Al mismo tiempo, las ventas no repuntan. Un análisis elaborado por Politiké advierte que el origen del problema no está en las provincias, sino en el esquema económico de la Nación.

El punto de partida es la inflación. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los precios subieron 2,2% en octubre y volvieron a acelerarse, lejos de aquella promesa presidencial de una inflación que en agosto iba a “empezar con cero”.

El desvío también se mide contra las propias metas oficiales. El Presupuesto 2026 aprobado por el Congreso de la Nación proyectaba una inflación de 10,1% para todo el año; entre enero y octubre, los precios ya acumulan 26,3%, subraya el documento.

La carne vacuna es un ejemplo. En el NEA aumentó apenas 0,3% en octubre, pero acumula una suba interanual de 46,4%, la más alta entre las regiones. El empresario supermercadista Ricardo “Pilo” Cáceres ya anticipa nuevos aumentos en carne y pollo para diciembre.

Ahí aparece la clave del análisis: la inflación en dólares —cuánto se encarece un país cuando sus precios se miden en la moneda estadounidense—. Entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026, los precios argentinos en dólares subieron 88,8%, la inflación en dólares más alta del mundo, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del INDEC.

El contraste con el mundo desarrollado es elocuente. En el mismo período, la mediana de las economías avanzadas registró 12,4%, siete veces menos. El informe resaltó que esa diferencia no responde a mejoras de productividad.

Mientras el dólar oficial subió 4,3% entre enero y septiembre, los precios lo hicieron 23,6%. El resultado, según Politiké, es un país caro para producir y barato para importar, que pierde producción y empleo.

Y eso llega al mostrador. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas pymes cayeron 1,6% interanual en octubre, y las de alimentos y bebidas, 3,5%. Las compras se concentran en lo esencial y en tickets chicos.

Con el salario real cayendo en todo el país, el crédito dejó de ser una salida. Según el Banco Central, la mora de las familias llegó a 12,9%, el nivel más alto en más de veinte años. Politiké suma que quien toma hoy un préstamo personal paga una tasa que va desde el 47% hasta superar el 200% anual por encima de la inflación.

“Pilo” Cáceres describió la situación en una nota en el diario La Mañana: “La gente dejó de usar la tarjeta porque ya está endeudada, crecen las compras en el almacén de barrio y reaparece la práctica de empeñar pertenencias para llegar a fin de mes”.

¿Qué pueden hacer las provincias? Poco. Ninguno de los factores que hoy mueven los precios y el consumo —el tipo de cambio, las tasas de interés, las tarifas de gas, los combustibles o la apertura importadora— depende de un Gobierno provincial.

Robert Mundell, Premio Nobel de Economía en 1999, explicó a través de un estudio que las regiones que comparten una moneda (en el caso de Argentina, el peso) no tienen un tipo de cambio propio para amortiguar un golpe, y que ese papel lo cumplen, entre otros mecanismos, las transferencias del Gobierno central. En la Argentina de Javier Milei, la Nación hizo exactamente lo contrario.

“Como la Coparticipación depende de impuestos como el IVA, cuando cae el consumo caen también los fondos. En el caso de Formosa, en lo que va de 2026, las transferencias automáticas a la Provincia perdieron 11,6% real frente a 2023, la caída más alta de la gestión”.

Desde la llegada de Milei, “la pérdida acumulada asciende a $862.905 millones, $1,42 millones por cada formoseño. A eso se suma el recorte de las transferencias discrecionales y del FONID, que la Provincia pasó a cubrir con recursos propios”, se especificó.

Sin moneda propia, sin control de las tasas y con una economía en la que buena parte de lo que se gasta se compra fuera de la provincia, el margen provincial se reduce a amortiguar: sostener salarios, salud, educación y asistencia social. “Formosa lo hace, pero por mucho esfuerzo que se haga, ninguna provincia por sí sola, puede revertir sola un esquema que se decide en la Casa Rosada”, se analizó.

Para concluir, el documento sostiene que la caída del consumo en el NEA es el resultado de un modelo que encarece el país en dólares, achica los ingresos y recorta los fondos de las provincias al mismo tiempo. “Formosa no es una isla, pero tiene anticuerpos; lo que no tiene es el manejo de la tasa de interés, ni del tipo de cambio, ni maneja las políticas macroeconómicas”, cerró el informe.



