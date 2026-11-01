La primera etapa del programa Patio limpio, barrio saludable llega a los barrios La Floresta, El Resguardo, San Agustín, Emilio Tomás, San Miguel, Las Delicias, Textil y Fleming, del Circuito 1. Los equipos municipales empiezan a recorrer esas calles el lunes 30.

Los vecinos del Circuito 1 tienen el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre para sacar a la vereda todo lo que quedó arrinconado en los patios y junta agua cuando llueve. Es el arranque del Programa Anual de Descacharrizado que la Municipalidad de la Ciudad de Formosa lanzó la semana pasada para reforzar, junto con los vecinos, la prevención del dengue y de otras enfermedades que transmiten los mosquitos.

Se retiran chatarra, plásticos, neumáticos y objetos voluminosos, esos trastos grandes que con los años se van quedando en el fondo de la casa. Hay que dejarlos frente a cada vivienda dentro de esas dos fechas. Desde el lunes, las cuadrillas municipales recorrerán el Circuito 1 durante toda la semana para levantar el material.

En el lanzamiento, el secretario de Obras y Servicios Públicos, Norberto Jofré, recordó que el descacharrizado no es una tarea nueva para el municipio, aunque este año tiene nombre propio. Para ordenar el trabajo, la ciudad se distribuyó en zonas operativas y cada una tiene su turno con aviso previo. "Queremos que cada vecino sepa con antelación, cuándo le toca a su barrio", señaló el funcionario.

Por eso, a los vecinos de otros barrios se les pide que no se adelanten. Los cacharros que se acumulan en una vereda por donde todavía no pasa el camión pueden también convertirse en un criadero de mosquitos. El cronograma de cada etapa se difunde por los medios de comunicación del municipio y con móviles que recorren cada sector, y las consultas pueden hacerse a la línea gratuita 0800-9999-147.

Los recipientes que se quedan en la casa también necesitan cuidado. Baldes, macetas, botellas y tachos deben vaciarse y quedar dados vuelta. Jofré advirtió que alcanza con el agua acumulada en una tapita de plástico para que se críen las larvas del Aedes aegypti, el mosquito que transmite el dengue, el zika y la chikungunya. Además, el mosquito deja sus huevos pegados a las paredes del recipiente, y pueden aguantar meses en seco hasta que una lluvia los vuelve a activar. Con el calor y las tormentas de fin de noviembre, la limpieza de cada patio termina favoreciendo a todo un barrio.



