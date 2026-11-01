• Tenía un rifle en su automóvil, sin las documentaciones para su portación

Integrantes de la Zona Seis del Comando Radioeléctrico Policial demoraron a un hombre de 47 años que tenía un rifle dentro de su automóvil, durante un operativo de seguridad escolar realizado en las inmediaciones a la Escuela Provincial de Educación Primaria Nº 545, del barrio Nueva Formosa de esta ciudad.

El procedimiento se concretó este miércoles, alrededor de las 7:45 horas, cuando los uniformados desarrollaban tareas preventivas en inmediaciones del establecimiento educativo y advirtieron la presencia de un vehículo blanco que permanecía estacionado durante varios minutos, sin que ninguna persona ascendiera o descendiera.

Ante esta situación, los policías se acercaron para identificar al conductor y verificar el motivo de su permanencia en el lugar.

Durante la intervención, observaron que el hombre se mostraba nervioso y brindaba respuestas poco claras a los requerimientos policiales.

Al solicitarle las documentaciones, los policías advirtieron que tenía en el interior del rodado un rifle, con su respectivo cargador, sin poder acreditar la documentación habilitante para su portación.

En consecuencia, fue demorado y se concretó el secuestro preventivo del arma de fuego y del automóvil, a fin de realizar las diligencias legales.

El involucrado quedó a disposición de la Justicia provincial, mientras se iniciaron las actuaciones para establecer su situación legal y las circunstancias del hecho.