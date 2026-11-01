La Policía asestó un fuerte golpe al narcotráfico con el secuestro de más de una tonelada de marihuana, valuados en alrededor de los 4.000 millones de pesos. Un detenido, una camioneta Toyota Hilux y tres motocicletas secuestradas

Un minucioso trabajo preventivo de efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas permitió concretar un importante golpe al narcotráfico, con el secuestro de más de 1.200 kilogramos de marihuana prensada, cuyo valor estimado supera los 4.000 millones de pesos

El procedimiento se inició el miércoles por la noche, cuando personal policial que realizaba tareas de vigilancia en la zona ribereña detectó movimientos sospechosos vinculados con la descarga de bultos desde una embarcación y su posterior traslado en motocicletas hacia una vivienda del barrio Lote Rural 3 Bis. Al identificarse como policías, varios sujetos emprendieron la fuga, aunque los efectivos lograron detener a un hombre mayor de edad, en cuyo poder secuestraron una radio de comunicación.

A partir de esta intervención, los investigadores lograron identificar el inmueble y, con autorización judicial, concretaron un allanamiento durante la madrugada del jueves. En el lugar encontraron 46 bultos que contenían más de 1.400 panes de marihuana prensada, además de una camioneta Toyota Hilux y tres motocicletas, elementos que fueron secuestrados a disposición de la Justicia Federal.

La sustancia fue trasladada a la Plaza de Armas de la Jefatura de Policía, donde se realizó la apertura y verificación de los paquetes en presencia de testigos, estableciéndose un peso superior a los 1.200 kilogramos, cuyo valor superaría los 4 mil millones de pesos.

Este significativo resultado refleja la importancia del trabajo preventivo que permitió concretar un procedimiento de gran relevancia en la lucha contra el narcotráfico.







