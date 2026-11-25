Se promovió la importancia de incorporar la protección solar a los hábitos cotidianos.

En el marco de la 33ª Campaña Nacional de Prevención del Cáncer de Piel, el Laboratorio Provincial Laformed participó del conversatorio “Cómo lo hacían nuestros abuelos”, realizado en el Museo Histórico Regional “Juan Pablo Duffard”, donde presentó su nueva incorporación a la línea de protección solar: el protector FPS 70+, desarrollado y elaborado íntegramente en Formosa.

La actividad tuvo como objetivo promover la prevención del cáncer de piel y generar conciencia sobre la importancia de incorporar la protección solar a los hábitos cotidianos, especialmente frente a la exposición a los rayos ultravioleta.

El nuevo producto cuenta con muy alta protección UVA/UVB, una fórmula ligera y libre de parabenos, con eficacia respaldada por ensayos de laboratorio. De esta manera, se suma al protector solar FPS 30 que ya forma parte de la línea elaborada por el Laboratorio Provincial.

Al respecto, Agustina Matwiejuk, del Área de Vinculación y Compromiso Social de Laformed, destacó el acompañamiento de la institución durante el conversatorio y señaló que aprovecharon la oportunidad para mostrar la nueva fórmula de factor 70, que amplía las alternativas disponibles para el cuidado de la piel.

Asimismo, explicó que ambos protectores solares pueden conseguirse gratuitamente en hospitales y centros de salud, como el Hospital Central, mediante la presentación de una receta médica.

También se puede acceder a ellos a través del Programa Provincial de Prevención del Cáncer de Piel, ubicado en Mitre 636 de la ciudad de Formosa, presentando la correspondiente receta o historia clínica.

Matwiejuk indicó además que los productos están teniendo una muy buena aceptación entre los pacientes. En ese sentido, comentó que numerosas personas ya los utilizan y destacan sus niveles de protección, una característica que también pudo observarse mediante cámaras UV que permiten visualizar la radiación sobre la piel.

La participación de Laformed en esta iniciativa reafirma el compromiso de la provincia con la prevención y el cuidado de la salud, mediante el desarrollo de productos locales y el acceso gratuito a herramientas de protección solar.



