Un grave episodio de violencia se registró durante la noche del sábado en Goya, Corrientes, cuando integrantes del plantel de Municipal de Laishí, de Formosa, fueron atacados en el alojamiento donde descansaban antes del partido frente a Huracán.

Según la denuncia difundida, un grupo de hinchas del equipo local habría ingresado al establecimiento y agredido a varios futbolistas y al cuerpo técnico. Los jugadores Ezequiel Quiróz, Juan Añolé y Emiliano Chávez, junto al entrenador Augusto Rojas, habrían sufrido heridas de arma blanca.

Desde el club formoseño se realizó la denuncia correspondiente y posteriormente intervino la Policía de Corrientes. El episodio generó incertidumbre sobre la realización del encuentro de vuelta de la final de la Región Litoral Norte del Torneo Regional Federal Amateur, previsto para este domingo.

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