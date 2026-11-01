El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Formosa (CPCEF), a través de su Comisión de Entidades sin Fines de Lucro, y la Subsecretaría de Economía Social del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia, realizaron una jornada presencial de capacitación destinada al sector cooperativo.

El encuentro tuvo lugar en el Salón Auditorio del CPCEF (Paraguay N° 433) y estuvo dirigido a matriculados, directivos y referentes de cooperativas, con el objetivo de actualizar conocimientos sobre el marco normativo vigente y las obligaciones administrativas de estas organizaciones.

La disertación estuvo a cargo del equipo técnico de la Subsecretaría de Economía Social y se estructuró en tres ejes fundamentales:

Régimen sancionatorio: Suspensiones, sumarios e intimaciones en el marco de las Resoluciones INAES N° 2076/2026 y N° 2237/2026. Gestión contable: Particularidades de los estados contables aplicables a las entidades cooperativas. Vida institucional: Procedimientos y requisitos legales para la convocatoria de asambleas.

El rol del asesoramiento profesional

El presidente del CPCEF, el contador Leandro Greco, explicó que la actividad surgió por iniciativa de los propios matriculados ante la necesidad de contar con nuevas herramientas de asesoramiento.



Según detalló, las recientes resoluciones del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) imponen exigencias formales y técnicas que derivan en sanciones graves, como la suspensión de las cooperativas.

"En Formosa existen cientos de cooperativas activas que, por su naturaleza asociativa, muchas veces carecen de una administración estructurada y caen en irregularidades contables", señaló Greco.



En ese sentido, destacó la importancia de la articulación con la Subsecretaría, organismo que lleva el registro provincial, para asistir a entidades que "suelen ser las más vulnerables dentro de la estructura económica y social".

"Los contadores cumplimos una función clave de asesoramiento y administración; por eso es fundamental la capacitación constante. Nuestro objetivo es profundizar estas instancias de formación", concluyó el titular del Consejo, agradeciendo el profesionalismo y la predisposición de las autoridades provinciales.

Preocupación por las suspensiones en la provincia

Por su parte, el Subsecretario de Economía Social, el Contador Ricardo Fischer, cuestionó las políticas implementadas por el Gobierno Nacional hacia la economía social, calificándolas de "muy dañinas" para el sector cooperativo formoseño.

Fischer advirtió que muchas de estas organizaciones no cuentan con recursos para afrontar los costos de un balance o convocar a una asamblea, lo que desemboca en sumarios y suspensiones.



"En Formosa ya fueron suspendidas más de 130 cooperativas, lo que representa una inmensa cantidad de personas que pierden su fuente laboral", puntualizó.

Finalmente, subrayó la importancia de la convocatoria, que contó con una destacada presencia de jóvenes profesionales, para acompañar el proceso de regularización:



"Creemos que el Estado debe estar presente e intervenir para ayudar a que estas cooperativas sigan funcionando", consideró.



