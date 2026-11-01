La Municipalidad de la Ciudad de Formosa pide nuevamente a vecinas y vecinos que saquen los residuos domiciliarios cerca de la hora en que el camión recolector pasa por su barrio. Parece un detalle menor, pero de esa costumbre depende buena parte de la limpieza de calles y veredas, y también el trabajo de quienes recorren la ciudad todos los días.

La directora de Gestión Ambiental, Raquel Servín, explicó que la bolsa que queda horas en la vereda casi siempre termina rota por los animales o abierta por el viento, y lo que había adentro se desparrama por la cuadra. Ahí empiezan los microbasurales, que después las cuadrillas tienen que volver a levantar una y otra vez.

En esta época el problema crece. Con el calor, la basura expuesta se descompone rápido y en pocas horas se llena de moscas. Las tormentas de verano arrastran bolsas y restos hasta las cunetas y las bocas de desagüe, donde traban el paso del agua, y cualquier envase tirado que junte lluvia puede terminar siendo criadero del mosquito que transmite el dengue.

Lo recomendable es sacar los residuos poco antes del paso del camión, en bolsas bien cerradas y, si se puede, en cestos altos que los mantengan lejos de los animales. Así la basura no queda durante horas en el espacio que comparte toda la cuadra.

Servín también remarcó que la limpieza de la ciudad no es algo que el municipio pueda resolver solo. Empieza en cada casa, con gestos chicos que se repiten a diario, y respetar el horario de recolección es una forma concreta de acompañar a los trabajadores que salen todas las mañanas y todas las tardes a mantener Formosa limpia.

Horarios y barrios

Turno mañana, de 6 a 11.30: Obrero, La Pilar, Virgen del Rosario, Villa del Carmen,

Don Juan, Pompeya, Menem Junior, Santa Isabel, San Agustín, Emilio Tomás, San Martín, Belgrano, Las Delicias, Divino Niño, Resguardo, La Floresta, Villa Hermosa, Santa Rosa, San Pío, Laguna Siam, La Nueva Formosa, Parque Urbano, Fleming, Militar, El Quebrachito, 16 de Julio, Sagrado Corazón, Laura Vicuña, San Andrés I y II, San Antonio, Procrear, 12 de Octubre, San Juan II, Fontana, Covifol, Guadalupe, San Juan Bautista, El Pucú, San Jorge, San Pedro, La Paulina, La Nueva Italia, Lisbel Rivira, Urbanización España y 25 de Mayo.

Turno tarde, de 13 a 17.30: Vial, Mariano Moreno, Evita, Malvinas, Libertad, Villa Lourdes, Illia I y II, Conosur, 17 de Octubre, La Negrita, Itatí I y II, Lote 4, Villa Jardín, Bernardino Rivadavia, Lotes 109, 110 y 111 (28 de Junio y Salvador Gurrieri), Facundo Quiroga, La Estrellita, San Juan I, Fachini, San José Obrero, San Francisco, La Nueva Formosa, Lote 150, Incone, Coluccio, Liborsi, 7 de Noviembre, San Cayetano, Alborada, Hipólito Yrigoyen, 2 de Abril, Venezuela, La Paz y Juan Manuel de Rosas.

En el Circuito Cinco, el camión pasa por la mañana, de 6 a 11.30, por Juan Pablo II, Luján, Juan Domingo Perón, Las Rosas, Municipal, República Argentina, Eva Perón, Stella Maris, Mbiguá, 8 de Octubre, 20 de Julio, 6 de Enero y 8 de Marzo. Por la tarde, de 13 a 17.30, recorre 1° de Mayo, El Porvenir, El Mirador, Urbanización Maradona, Simón Bolívar, 8 de Octubre, 7 de Mayo, Antenor Gauna, Monteagudo y El Quebrachito.



