El sábado temprano las cuadrillas de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad, estaban otra vez en los barrios. En las primeras horas de la tarde del viernes, el agua del temporal ya había escurrido, pero en muchas calles quedaron el barro, las cunetas cargadas de sedimento y los desagües tapados por la basura que arrastró la corriente.

El Circuito Cinco, personal de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública limpió sumideros y destapó alcantarillas en las esquinas que más se complican cada vez que llueve. Otros dos equipos, hicieron cuneteo mecanizado en el República Argentina y el 7 de Mayo.

La misma dirección mandó una cuadrilla al Salvador Gurrieri y al 28 de Junio, que destapó cruces de calles y limpió las zanjas a pala, cargando directamente al camión el material que salía.

Del área de Infraestructura Pluvial salieron cuatro equipos. En el San Isidro Labrador, sobre Ramón Acosta y Pacífico Scozzina, los operarios de la cooperativa El Gringo limpiaron a mano conductos y cámaras con apoyo del camión desobstructor. Los otros tres trabajaron en el Liborsi: las cooperativas Dignificando el Trabajo y Manantial limpiaron cunetas en Maipú y Catamarca y en Pringles y Misiones, y en Pringles y Catamarca una retropala sacó el sedimento y lo cargó directamente al camión.

Esos trabajos se hicieron a pedido de los vecinos, que dejaron sus reclamos en el centro de atención al vecino de la Municipalidad.

Por esa misma vía se siguen recibiendo los pedidos de los barrios que todavía necesitan limpieza.

Con El Niño en pleno desarrollo y la posibilidad de que vuelvan las lluvias fuertes, la idea es que los desagües estén despejados lo antes posible.



