Está en un 20% de ejecución y estiman que finalizará en su totalidad para mediados del año que viene.

En diálogo con AGENFOR, el ingeniero Javier Caffa, administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), se refirió a la obra que se está realizando en el Paseo Costanero “Vuelta Fermoza” y confirmó que ya se terminó el muro de contención que va entre el mirador de madera hasta la calle Fotheringham.

“Con el completamiento de todo el muro de hormigón armado, después el relleno posterior, se ha recuperado una franja de aproximadamente 330 metros por 40 o 50 metros de ancho de un terreno que, en su momento, se había perdido por la erosión del río Paraguay y por el efecto de desmoronamiento de nuestra costa, por esa aceleración del río contra la costa formoseña”, explicó.

En ese marco, el funcionario aseveró que con la finalización de esta obra “tan importante” se pudo solucionar esa problemática permanente de erosión que “tenía nuestra costa desde la fundación de la ciudad”.

Por otro lado, indicó, “hoy ya estamos avanzando con un nuevo proyecto superior en donde se va haciendo todo un tratamiento urbanístico”, es decir, un paseo costanero que se llamará “Paseo de la Victoria, donde va a haber distintos espacios”.

Y precisó que serán para “contemplar el río Paraguay, avistamientos, miradores, pasarelas peatonales, para los que quieran correr, juegos para los chicos”, entre otros; además de un “teatrino” para shows de música en vivo, todo con su correspondiente “núcleo sanitario para hombres y mujeres” y “una parquización con riego automatizado”.

“Es un espacio recuperado de la costa formoseña y aparte con una visión privilegiada de esta Curva Fermoza, que fue la que originó que nuestro Fundador eligiera este emplazamiento para fundar nuestra ciudad”, recordó.

Y ratificó: “Así que un espacio de encuentro para todos los formoseños que admiramos el río y que esto va a hacer que tengamos un contacto directo en un lugar muy querido, muy simbólico, con mucha historia para los formoseños”.

Por último, Caffa señaló que están iniciando las obras en el sector N°1 que es “cerca del Galpón C”, con un porcentaje de avance del 20%; y, estimó, que para los meses de mayo o junio del año que viene “estaríamos completando todo el proceso constructivo de esta obra”.



