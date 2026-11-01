En conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, la comuna capitalina, a través de su Dirección de Cuestiones de Género, instaló este miércoles un stand en la peatonal Rivadavia para brindar información, acompañada con trabajos de prevención, para sensibilizar y concientizar acerca de esta problemática que continúa vigente.

María Silvia Carrizo, titular del área, precisó “desde la Municipalidad estamos muy comprometidos en erradicar este flagelo trabajando en forma conjunta con todas las áreas, en esta ocasión con actividades interactivas, donde hablamos de las violencias existentes, aportando un mensaje positivo para elevar la autoestima y para volver a creer en nosotras mismos, con una recepción muy buena”, aseguró.

“El gobierno nacional está aplicando políticas de ajustes – afirmó Carrizo –, negando sistemáticamente la existencia de violencias hacia las mujeres y, en tal sentido, desde la Municipalidad seguimos apostando a las políticas públicas de concientización, sensibilización, acompañamiento y contención, porque tenemos una sociedad que ejerce violencias, lo vemos en los números y en los femicidios que siguen ocurriendo”, aseveró.

“Nos parece importante seguir trabajando y fomentando este tipo de espacios para brindar herramientas a toda la sociedad, ante todo haciendo que, aquellas personas que vivan en esta situación, pierdan el miedo y se acerquen, ya que nuestra Dirección ofrece un espacio seguro, de contención, de abrazo, además de asesorar legalmente y brindar contención psicológica”, dijo la funcionaria para concluir.

Finalmente, Carrizo invitó a participar de la charla “Nadie esta a salvo del clic: hablemos de violencia digital” a cargo de la Dra. Verónica López Uriburu que se realizará el viernes 27 de noviembre a las 18 horas en el salón multiespacio Fray Gabriel Grotti, sito en San Martín 743.



