El encuentro se realizará del 4 al 6 de diciembre en el Casa Juan Pablo II, con una propuesta de oración, reflexión y encuentro personal con Dios.

El Grupo de Oración Metanoia, perteneciente a la Renovación Carismática Católica, de la Parroquia San Miguel Arcángel, invita a jóvenes mayores de 20 años a participar del retiro espiritual “Alianza”, que se llevará a cabo del 4 al 6 de diciembre en la Casa de Retiros Juan Pablo II.

La propuesta busca ofrecer un espacio para detenerse, “retirarse”, renovar la fe y fortalecer el vínculo con Dios y con los demás, en medio del vértigo de las preocupaciones y exigencias de la vida cotidiana. Regalarse un momento para encontrar la paz verdadera, que solo Dios puede brindar.

Bajo el lema “Permanezcan en mi amor” (Jn. 15,9), el retiro propone vivir una experiencia de encuentro con Jesús, a partir de charlas, de la oración, la reflexión y el acompañamiento comunitario. La iniciativa invita a los participantes a descubrir el amor de Dios como una presencia cercana, capaz de renovar la esperanza y dar un nuevo sentido a la vida.

El encuentro está inspirado en la promesa bíblica: “Yo seré un padre para ti y tú serás mi hijo” (2 Cor. 6,18), de ahí el nombre. Desde esta perspectiva, “Alianza” busca ayudar a los jóvenes a reconocer su identidad como hijos amados de Dios y a profundizar en una relación personal con Él.

La organización propone compartir tres días de convivencia, música, formación y espiritualidad, en un ambiente fraterno y pensado especialmente para jóvenes que desean crecer en su fe.

Para obtener información sobre la inscripción y costos, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp, a los números 3704 218842 o al 3704 662307. Desde el Grupo de Oración Metanoia invitan a sumarse a esta experiencia y a abrir el corazón a una Alianza renovada con Dios.



