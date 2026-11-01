El intendente Jorge Jofré recibió a un grupo de alumnos de la academia Spartans Kickboxing Gym, que regresaron a Formosa con títulos y medallas de la World Cup Argentina de Artes Marciales 2026. El torneo se disputó en el polideportivo San Francisco de Asís, en la localidad bonaerense de Moreno.

En la categoría amateur, Tiziano Uliambre, Tiago Molina y Fabricio Maciel se consagraron campeones mundiales de kickboxing. Candela Bobadilla, Sofía Gorostegui y Agostina Rodríguez fueron subcampeonas mundiales de kickboxing, y César Espíndola consiguió el subcampeonato en kickboxing amateur.

Bobadilla fue una de las que más subió al podio. Además del subcampeonato mundial, ganó el primer puesto en boxeo y otro en kickboxing, en una misma competencia en la que compitió en más de una disciplina.

Jofré saludó a cada uno de los chicos y se quedó un buen rato hablando con ellos sobre el torneo, sobre las peleas y sobre todo lo que hicieron para llegar a Buenos Aires. El encuentro tuvo un tono cercano, con charla y fotos con los deportistas.

Spartans es la academia que fundó Gustavo Pérez, que también es su entrenador. Los resultados de Moreno ponen el foco en un trabajo silencioso, de muchas horas de gimnasio, y en las familias que acompañan a estos chicos y chicas para que puedan competir lejos de casa, a veces con mucho esfuerzo.