La Municipalidad de la Ciudad de Formosa realizará este domingo 29, desde las 18 horas, la novena edición del Animatlón Solidario y la sexta de Salchiamigos. Es la tarde en la que los vecinos salen con sus perros a correr, desfilar y participar de sorteos. Esta vez el punto de encuentro será el playón de la Intendencia.

La organización está a cargo de la Secretaría de Acción Social, que conduce Paula Cattáneo, a través de la Dirección de Zoonosis y Protección Animal y del CeMAA "San Roque".

Para participar no se paga en dinero: cada inscripto debe donar como mínimo tres kilos de alimento balanceado para perros. Desde la Secretaría precisaron que todo el alimento que se reúna será donado a asociaciones protectoras de animales.

Para inscribirse y pedir información hay que llamar al 370 460-5703. Se piden nombre y apellido, DNI, teléfono y domicilio, pero la inscripción recién queda completa cuando se entrega el alimento, algo que puede hacerse hasta el mismo día del evento. La organización aclaró además que la correa y el collar serán obligatorios para todos los animales.

Salchiamigos, la convocatoria en la que los perros salchicha son los protagonistas, vuelve a hacerse en la misma jornada que el Animatlón, como en los últimos años. Las familias suelen llegar con sus mascotas vestidas para la ocasión, y el desfile es uno de los momentos que más se esperan.

Los premios tampoco se compran. Este año los hace a mano el personal del CeMAA, como ya ocurrió en la edición anterior, cuando se armaron con materiales reciclados que donaron comercios de la ciudad.

El Animatlón tiene historia en la ciudad. En 2016 ya se hacía en la plaza San Martín, y en 2018 la cuarta edición se organizó por el Día del Perro Callejero.

Las dos últimas se hicieron en el Paseo de las Aves, y en 2024 el Concejo Deliberante declaró de interés municipal la séptima edición mediante la Ordenanza 8085.



