Formosa dio el primer paso para proyectar sus negocios locales hacia el modelo de franquicias

Se llevaron adelante reuniones personalizadas de consultoría con empresarios y comerciantes locales, quienes tuvieron la oportunidad de presentar sus proyectos, analizar las posibilidades de franquiciar sus negocios y recibir orientación específica sobre los pasos necesarios para avanzar en ese proceso

Con una nutrida concurrencia, más de 50 empresarios, comerciantes y emprendedores, se realizó por primera vez en la provincia una charla especializada en franquicias, destinada a brindar herramientas para transformar negocios locales en modelos con posibilidades de expansión provincial y nacional.

La actividad, denominada “Formosa: De Comercio Local a Franquicia Provincial o Nacional”, fue impulsada por la Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE), junto a la Subsecretaría de Desarrollo Económico y el Gobierno de la Provincia, con el acompañamiento de la Federación Hotelera y Gastronómica de Formosa (FEHGRA) y Banco Formosa.

La disertación estuvo a cargo del contador Carlos Canudas, especialista en desarrollo de franquicias, quien compartió conocimientos y herramientas para identificar cuándo un negocio está en condiciones de franquiciarse.

Participaron del acto de presentación, el disertante Carlos Canudas de Canudas Profesionales en Franquicias; el presidente de Fehgra Formosa, Sebastián Urrutia; la presidenta de CAMEFOR, Norma Ríos; el gerente ADE Cr. Guillermo Arévalo y el secretario de Fehgra Formosa, Ronny Ojeda.

Como continuidad de la jornada, se llevaron adelante reuniones personalizadas de consultoría con empresarios y comerciantes locales, quienes tuvieron la oportunidad de presentar sus proyectos, analizar las posibilidades de franquiciar sus negocios y recibir orientación específica sobre los pasos necesarios para avanzar en ese proceso. Estos espacios de asesoramiento permitieron acercar la propuesta a la realidad de cada emprendimiento y generar nuevas perspectivas de crecimiento.

El contador Carlos Canudas destacó el interés y la participación de los empresarios y comerciantes formoseños, y valoró especialmente la oportunidad de llegar por primera vez a la provincia para compartir su experiencia en el desarrollo de franquicias.

Asimismo, señaló el potencial que existe en los negocios locales para crecer y proyectarse hacia nuevos mercados, resaltando la importancia de comenzar a incorporar esta cultura empresarial en Formosa y de acompañar a los emprendedores y empresarios en el proceso de transformación de sus negocios en modelos franquiciables.

Al respecto, Arévalo remarcó que “la iniciativa abrió un espacio novedoso para el desarrollo empresarial formoseño, acercando herramientas estratégicas para que las marcas locales puedan fortalecer sus modelos de negocio, ampliar sus horizontes y proyectarse hacia nuevos mercados”.



