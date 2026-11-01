Fenómeno de El Niño: Brindaron importante charla informativa a vecinos del barrio Bernardino Rivadavia

La misma, tuvo una gran convocatoria, lo cual marcó el éxito de esta acción que lleva adelante el Gobierno de Formosa, para informar a la sociedad lo que deben saber de este fenómeno climático y de las tareas preventivas que se vienen realizando para afrontarlo.

En la tarde del viernes 6, el ingeniero Horacio Zambón, coordinador ejecutivo de la Unidad Provincial Coordinadora del Agua (UPCA) y el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), el ingeniero Javier Caffa, estuvieron a cargo del conversatorio realizado en el barrio Bernardino Rivadavia sobre los aspectos relacionados con el fenómeno climático de El Niño y sus posibles efectos en el territorio provincial y, en este caso, específicamente en esa zona.

El ingeniero Zambón, al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), comentó que “se abordó la reunión para explicar cómo se desarrolla este fenómeno a nivel mundial, regional, provincial y, en este caso barrial, abordando las cuencas hídricas principales: Pilcomayo, Bermejo, Paraguay y Paraná”.

Recordó que “arrancó a mitad de año, con muchos interrogantes, incertidumbres y con el pronóstico de que en la provincia su pico máximo iba a ocurrir en la última semana de octubre. Ya inició noviembre, lo que hace que ahora esas probabilidades se trasladen a este mes, como así también a diciembre”.

“En el caso que eso suceda, la situación será afrontada con el equipo de trabajo gubernamental que tiene la provincia, el cual se conformó en el año 2014 con la entonces crecida del río Paraguay”, aseguró y agregó que “con esos antecedentes, junto con la DPV, REFSA, el Ministerio de Desarrollo Humano, el Ministerio de Gobierno y otros organismos, se lleva adelante una gestión de trabajo preventivo y planificado de manera eficiente que transmite tranquilidad a la población”.

Asimismo, explicó que el máximo de precipitaciones del fenómeno de El Niño se da en esta temporada, por una cuestión de traslado de humedades y encuentros de masas de aire caliente y frío, que se producen fundamentalmente en lo que es el sur de Brasil, parte de la provincia de Misiones y de Corrientes”.

“Prueba de ello son las crecidas de los ríos Uruguay y Paraná, lo que no quita que exista la probabilidad de un evento muy fuerte en la cuenca del río Paraguay”, señaló.

De todos modos, llevó tranquilidad al comunicar que “en Formosa capital, la lectura hidrométrica del rio Paraguay está marcando un quiebre en la crecida y ya con un tenor de descenso paulatino, leve pero descenso al fin”.

Además, agregó que “el pronóstico extendido indica 14 días libres de precipitaciones, lo cual es muy beneficioso, dado que lo que se espera es que baje el río Paraná a los efectos de que el río Paraguay pueda descargar más eficientemente”.

Por su parte, el ingeniero Javier Caffa, señaló que la tarea principal que se realizó es “informar a los vecinos las acciones que el Gobierno de Formosa viene haciendo desde hace tiempo”.

“Se trata de un trabajo planificado que se está desarrollando hace bastante y que ahora se encuentra reforzado con el pronóstico de la llegada de este efecto climático”, acentuó y subrayó que “de todos modos, toda la infraestructura provincial está fortalecida justamente por esa labor que se viene ejecutando”.

En tanto, expresó que “era de suma relevancia concretar esta reunión, tener este contacto con los vecinos de la Jurisdicción Dos de la Capital, para llevarles la tranquilidad que merecen”.

“A mi cargo estuvo comentar toda la parte de acción operativa en terreno, es decir, el acondicionamiento de los desagües pluviales, las estaciones de bombeo, el trabajo coordinado entre las distintas áreas gubernamentales, como así también con los Municipios y, sobre todo, las perspectivas que se tienen hacia adelante”, detalló.

También, llevó tranquilidad al recordar que “este barrio (Bernardino Rivadavia), tiene la particularidad de estar cubierto en sí por un anillo prácticamente impenetrable”.

En este punto, rememoró que “hace no mucho tiempo se inició una obra importante en la zona de la costanera, una barrera de contención y, también una barrera que cubre todo el barrio exLote 4, porque no hay que olvidarse que en el año 1983 esta zona sufrió una inundación importante porque no tenía el terraplén de protección”.

“Después de esa inundación se construyó todo este anillo de defensas que tiene más de siete kilómetros de este sector y todo el sistema de estaciones de bombeo”, subrayó.

Además, informó que “aparte de reforzar el terraplén de protección en esta zona, que tenía ocho metros de ancho, ahora tendrá más de 20 metros compactado de suelo arcilloso, es decir, la protección será mayor”.

Para cerrar, mencionó que “hace dos años, la provincia adquirió electrobombas las cuales permiten estar totalmente fortificados en la capacidad de bombeo frente a esta crecida”:



