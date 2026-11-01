La Policía secuestró media tonelada de marihuana en el barrio Porteño Norte

• Fue resultado de una investigación iniciada tras el hallazgo de 22 panes de marihuana que habían caído de una motocarga. El aporte de los vecinos y las tareas de inteligencia permitieron llegar hasta una vivienda donde secuestraron la droga, valuados en más de un billón ochocientos cincuenta mil pesos

Efectivos de la Unidad Regional Tres concretaron un importante procedimiento contra el narcotráfico en un inmueble del barrio Porteño Norte, donde secuestraron aproximadamente media tonelada de marihuana, como resultado de una investigación que se inició días atrás a partir del aporte de vecinos y el hallazgo de estupefacientes en la vía pública.

Todo comenzó durante la madrugada del viernes, cuando vecinos alertaron sobre la circulación de una motocarga a alta velocidad por calles internas del barrio. Durante el desplazamiento, del vehículo cayó una bolsa negra que fue recogida y trasladada por los vecinos hasta una dependencia policial.

Al verificar su contenido, los efectivos encontraron 22 paquetes de marihuana, con un peso superior a los 23 kilogramos, situación que inició una investigación para establecer la procedencia de la sustancia y determinar posibles lugares de almacenamiento.

A partir de ese momento, efectivos del Destacamento El Porteño, junto con integrantes de la Brigada de Investigaciones del Comando Patrulla de Seguridad Urbana y otras dependencias de la Unidad Regional Tres, profundizaron las tareas de inteligencia, recolección de información, trabajo de vigilancia y relevamiento en la zona.

Como resultado de esas diligencias, los investigadores orientaron las pesquisas hacia una vivienda ubicada sobre calle Santiago Derqui, entre Bernardo Aguilar y Juan Díaz de Solís, en el sector conocido como zona esteral del barrio Porteño Norte, donde presumiblemente se encontraría una importante cantidad de estupefacientes.

La investigación tomó mayor relevancia durante la madrugada del sábado, alrededor de las 4:00 horas, cuando vecinos alertaron sobre presuntas detonaciones de arma de fuego provenientes del inmueble que estaba bajo investigación.

Ante esta situación, los elementos reunidos fueron puestos a consideración de la Justicia, que posteriormente ordenó la correspondiente orden de allanamiento.

La medida judicial se concretó durante la mañana del sábado, con la presencia de la jueza de turno, Dra. Mariela Portales.

Durante la requisa, los efectivos hallaron una importante cantidad de bultos que contenían sustancia vegetal, por lo que se informó inmediatamente a la Justicia Federal y se procedió al secuestro, con la colaboración de personal de Policía Científica y de la Dirección General de Drogas Peligrosas.

Por razones de seguridad, los elementos fueron trasladados hasta la sede de la Unidad Regional Tres, donde se realizaron las diligencias procesales correspondientes.

En ese lugar se efectuaron las pruebas químicas de orientación, que arrojaron resultado positivo para marihuana. Posteriormente, el pesaje permitió establecer que se trataba de aproximadamente 500 kilogramos de estupefacientes, cantidad que representa más de 1.400.000 dosis destinas directamente al consumidor.

La investigación continúa con el objetivo de establecer la procedencia de la droga, identificar a los responsables y determinar las posibles conexiones con otros puntos de almacenamiento y distribución de estupefacientes.

Este importante resultado refleja el trabajo investigativo de la Policía de Formosa y la importancia de la colaboración ciudadana para combatir el narcotráfico y evitar que las drogas lleguen a nuestros barrios.



