Este jueves finalizó con éxito el 8° Seminario Internacional de Protocolo, Estrategias e Innovación en Eventos, y el Primer Congreso Nacional de Ceremonial, Protocolo y Turismo de Reuniones del NEA, organizado por la Municipalidad de Formosa, conjuntamente con la Red Latinoamericana de Organizadores de Eventos y la Academia Internacional para Eventistas, que se desarrolló el 18 y 19 del corriente en nuestra ciudad.

Fátima Franco, destacada disertante y una de las coordinadoras del evento, precisó “esto marcó un hito en el Municipio de Formosa, porque estamos siendo una vitrina a nivel mundial, Formosa se está presentando a gran escala en la industria de los eventos, y demostrando la capacidad que está teniendo en ceremonial y protocolo”, aseguró. “Desde el primer día llenaron nuestras expectativas, porque tuvimos sala llena, más de cien personas en Zoom, una participación de más de 20 países con ponentes de Cuba, México, Chile, España y República Dominicana, entre otros.

“El impacto, la diversidad y la capacidad de profesionales que estamos teniendo es muy alta y, por sobre todo, un nivel humano maravilloso”, destacó Franco.

Al referirse al desarrollo y al objetivo del seminario, detalló “en esta ocasión, el desafío fue presentar a Formosa como turismo de reuniones, su convocatoria, llegar al público hablando el mismo idioma comunicándonos, que es lo que a veces nos falta entre los países que tenemos la misma lengua. Este año tuve el gusto de formar parte en eventos en Madrid, Ibiza, México y cerrar en Formosa, y en todos los casos hicimos lo mismo, buscar la forma correcta de poder vender un destino de reuniones manteniendo siempre la higiene, el protocolo y el ceremonial”, aseguró.

Para concluir, anticipó “el plan es un 2027 o 2030 en la industria de reuniones en Formosa, porque deja una experiencia muy fuerte y arroja beneficios económicos, y es un capital que no solo va al municipio, sino que también al emprendimiento, a la artesanía, etc. fomentando así a la inversión económica, por lo que cabe afirmar que Formosa tiene un gran desafío en estos momentos”, finalizó Franco.







