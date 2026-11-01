El Partido Intransigente de Formosa conmemoró el Día del Militante
El Partido Intransigente de Formosa, en nombre de su presidente, profesor Luis Alberto Recalde, recordó esrta fecha tan especial para quienes de corazón se dedican a la política y a militan por un mejor porvenir para el pueblo.
La conmemoración recuerda el 17 de noviembre de 1972, día en que el expresidente Juan Domingo Perón regresó a la Argentina a bordo de un vuelo de Alitalia, tras 17 años de exilio y proscripción política desde el golpe de Estado de 1955.
Significado
• La Resistencia: La fecha homenajea el esfuerzo, la organización y la lealtad de miles de militantes, gremios y agrupaciones sociales que durante casi dos décadas mantuvieron vivo al movimiento peronista a través de la resistencia.
Alianzas electorales del Partido Intransigente: A lo largo de su historia ha participado en diversos frentes y coaliciones, como el Frente Justicialista de Liberación (FREJUPO) en 1989, el Frente Grande, el FREPASO, la Alianza, el Frente para la Victoria, el Frente de Todos y Unión por la Patria.
El partido pone el eje en la clase trabajadora, la defensa de la industria nacional, la soberanía sobre los recursos estratégicos y la socialización de la riqueza, la cultura y el poder. El PI milita por el pueblo.