El Partido Intransigente de Formosa, en nombre de su presidente, profesor Luis Alberto Recalde, recordó esrta fecha tan especial para quienes de corazón se dedican a la política y a militan por un mejor porvenir para el pueblo.

La conmemoración recuerda el 17 de noviembre de 1972, día en que el expresidente Juan Domingo Perón regresó a la Argentina a bordo de un vuelo de Alitalia, tras 17 años de exilio y proscripción política desde el golpe de Estado de 1955.

Significado

• La Resistencia: La fecha homenajea el esfuerzo, la organización y la lealtad de miles de militantes, gremios y agrupaciones sociales que durante casi dos décadas mantuvieron vivo al movimiento peronista a través de la resistencia.

Alianzas electorales del Partido Intransigente: A lo largo de su historia ha participado en diversos frentes y coaliciones, como el Frente Justicialista de Liberación (FREJUPO) en 1989, el Frente Grande, el FREPASO, la Alianza, el Frente para la Victoria, el Frente de Todos y Unión por la Patria.

El partido pone el eje en la clase trabajadora, la defensa de la industria nacional, la soberanía sobre los recursos estratégicos y la socialización de la riqueza, la cultura y el poder. El PI milita por el pueblo.