La Dirección de Parques y Espacios Verdes de la municipalidad local, sostiene sus trabajos para el mantenimiento de plazas, plazoletas, parterres y otros espacios públicos distribuidos en la ciudad, lo que incluyó jardinería, desmalezado, limpieza y embellecimiento.

Una de las intervenciones que se llevan a cabo de manera simultánea en grandes predios, parterres, canchas y en espacios perimetrales de establecimientos públicos es el desmalezado, en esta ocasión en los barrios Namqom, 6 de Enero, La Nueva Formosa, 7 de Noviembre, San Juan Bautista, Virgen del Rosario, Virgen de Luján, San José Obrero, sobre la Av. 28 de Junio, entre Av. Italia y Av. Gendarmería Nacional, y sobre Marcial Rojas, desde Av. Aramburu hasta Av. González Lelong.

Las tareas de jardinería y mantenimiento, por su parte, se desarrollaron en la plaza del barrio Simón Bolívar, en la Capilla Santa Rita del barrio Venezuela, asimismo a lo largo de las avenidas Soldado Formoseño, Gob. Gutnisky (Paseo de Los Lapachos Rosados), 25 de Mayo, Néstor Kirchner, desde Av. Gendarmería Nacional a Av. Pantaleón Gómez, y Ribereña. Del mismo modo operarios accionaron en la Rotonda de la Cruz del Norte, Plaza San Martín, Mástil Municipal, Paseo La Estación, Plaza Las Araucarias y en dependencias comunales.

El riego se realizó en el Paseo de los Emprendedores (Paseo de Compras), y sobre las avenidas Pantaleón Gómez, González Lelong, 9 de Julio y Arturo Illia, además de otras plazas, plazoletas y paseos que cuentan con sistemas de riego permanente o por aspersión.

Finalmente, y en lo que al cuidado del arbolado respecta, equipos de la Dirección hicieron lo propio con un destronque en el barrio Mariano Moreno, y con podas correctivas sobre cuatro ejemplares del barrio San Martín, dos en el barrio Don Bosco, y en los barrios Virgen del Rosario y 6 de Enero, uno en cada uno.



