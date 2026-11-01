El mensaje de Insfrán por el 75° aniversario del primer voto femenino

A partir de la decisión política de Juan Domingo Perón y el impulso de Eva Perón, pudieron ejercer por primera vez su derecho al voto en elecciones nacionales en el año 1951.

En el marco del 75° aniversario del primer voto femenino en Argentina, ocurrido el 11 de noviembre de 1951, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, valoró este hecho al señalar que, “las mujeres argentinas, en una conquista histórica que permitió avanzar en la igualdad de derechos políticos en nuestro país, pudieron ejercer por primera vez su derecho al voto en elecciones nacionales”.

De esa manera, se les dio “participación en la vida democrática” luego de “una larga lucha de las mujeres argentinas que se hizo realidad a partir del impulso de Eva Perón y la decisión política del entonces presidente de la Nación Juan Domingo Perón”.

Por consiguiente, “fue un hito clave para la construcción de una sociedad más inclusiva y una democracia verdaderamente representativa, demostrando que la ampliación de derechos es una herramienta fundamental para alcanzar una Patria justa, libre y soberana”, subrayó el primer mandatario.



