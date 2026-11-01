Cultura conmemoró el Día de la Tradición en el Teatro de la Ciudad

Estuvieron a cargo de esta propuesta el grupo institucional “Sonidos del Norte Grande” y el Taller de Folklore del Centro Cultural Galpón C.

El pasado martes 10 de noviembre, la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Formosa, celebró el Día de la Tradición con una propuesta de música y danza folklórica en el Auditorio del Teatro de la Ciudad.

Estuvieron a cargo de esta propuesta el grupo institucional “Sonidos del Norte Grande” y el Taller de Folklore del Centro Cultural Galpón C, quienes compartieron una presentación artística que puso en valor la identidad y el patrimonio cultural formoseño.

Al respecto, Graciela Marechal, a cargo de la Subsecretaría de Cultura, puso en valor esta fecha “sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, de revalorizar nuestras tradiciones”.

“Se conmemora este día por el nacimiento de José Hernández, que fue el autor de la obra célebre de Martín Fierro. Entonces, aquí nosotros pretendemos y queremos demostrar, además por nuestros talleres, que nuestras tradiciones están vivas”, sostuvo.

Asimismo, la funcionaria aseveró que, desde Cultura, “mantenemos vivo este compromiso, también con las directivas del señor Gobernador y a través del Modelo Formoseño” que “siempre pone de relevancia la riqueza cultural que tenemos”.

“Tenemos una provincia multiétnica y pluricultural y qué mejor que en esta oportunidad darle la importancia que se merece”, expresó.

Por último, Marechal anticipó que, en los próximos días, darán a conocer las fechas de los cierres de los talleres que tiene a cargo la cartera cultural.







