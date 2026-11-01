Las Olimpíadas de Dibujo Técnico celebraron 21 años de vigencia en la EPET N° 1

Las demás escuelas técnicas de la ciudad de Formosa fueron también convocadas.

La Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) Nº 1 de la ciudad de Formosa celebró 21 años de las Olimpíadas de Dibujo Técnico con un evento en las instalaciones de la institución, con el fin de reconocer una trayectoria construida con compromiso, creatividad y pasión por el saber.

La actividad se realizó en la mañana de este miércoles 11, donde se enfatizó que “a lo largo de estos años, este espacio se ha convertido en una oportunidad para que estudiantes demuestren sus conocimientos, desarrollen sus habilidades y compartan experiencias que fortalecen su formación técnica”.

En ese sentido, la directora de dicho establecimiento, la profesora María Ana López, sostuvo que “cada edición representa el esfuerzo de estudiantes y docentes, el intercambio de ideas y el desafío de transformar líneas, medidas y proyectos en nuevas posibilidades”.

Por tanto, “estas olimpíadas no solo ponen en valor el dibujo técnico como lenguaje fundamental de la educación técnica, sino también el trabajo en equipo, la perseverancia y la superación”, sintetizó.

Por otro lado, el 15 de noviembre es el Día de la Educación Técnica, atento a esto también es que las Olimpíadas de Dibujo Técnico son un espacio de participación de otras instituciones, tal como sucedió en esta jornada en la que cinco escuelas técnicas de la ciudad de Formosa se dieron cita.

Respecto de la exposición de trabajos, según detalló la profesora a cargo de la asignatura, quien es maestra mayor de obras Paola Glavas, en el Ciclo Superior se incluyeron presentaciones hechas en “una materia relativamente nueva que es Diseño Asistido por PC, donde se utiliza el programa AutoCAD”.

Asimismo, al Ciclo Básico también se le dio participación en esta muestra y se hizo hincapié en “trabajar la motricidad del alumno a través del dibujo”. En el Polideportivo estuvieron los años del mencionado ciclo.

De este modo, se promovió “el talento de nuestras juventudes”, remarcando la importancia de sostener “el compromiso con la educación y el conocimiento” a pesar de las dificultades que tocan afrontar como consecuencia de las políticas de desfinanciamiento por parte del Gobierno de Javier Milei.

Finalmente desde el Ministerio de Cultura y Educación, a través del área de Ciencia y Tecnología, a cargo de la coordinación de Sandra Arrieta, se distinguió la vigencia de estas Olimpíadas.







