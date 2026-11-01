Así lo afirmó la legisladora provincial quien recordó que al asumir en diciembre de 2023 el mandatario eliminó el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad.

La diputada provincial del Partido Justicialista, la doctora Cristina Mirassou, denunció al Gobierno nacional de Javier Milei porque “ejerce violencia, odio y misoginia contra las mujeres”. En cambio, en contraposición total está Formosa, gracias a que el Gobierno provincial fortalece sus políticas públicas de prevención de las violencias por cuestiones de género.

Las declaraciones de la legisladora fueron hechas en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, motivo por el cual se desarrolló un encuentro alusivo a la fecha en la mañana de este miércoles 25 en el Galpón “C” de la Avenida Paseo Costanero “Vuelta Fermoza”.

En primer lugar, Mirassou recordó que el presidente Milei, quien asumió en el Gobierno de la Argentina en diciembre de 2023, “lo primero que hizo fue eliminar el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. También desfinanció la Línea 144”, la cual les ofrecía contención y atención a las mujeres víctimas de violencia desde esa línea telefónica que se vio afectada “con la reducción de su personal”.

La legisladora condenó en absoluto todas estas medidas nacionales, utilizando “siempre la misma estrategia de destruir la estructura del Estado, sobre todo, en lo que tiene que ver con derechos garantizados por leyes”.

En el caso de la violencia contra las mujeres, citó a la ley nacional 26.485, donde la norma “caracteriza los distintos tipos de violencia física, psicológica, simbólica, económica y la obstétrica”.

Asimismo, en el 2019, se incluyó a la violencia política contra las mujeres que se desempeñan en esa esfera, agregó la diputada, quien reprobó que desde el espacio de La Libertad Avanza ya “es una constante el hecho de desfinanciar, romper estructuras, quitar presupuestos; y especialmente cargar contra las diversidades”.

De la misma forma, este manejo cruel y despiadado también les afecta a “las personas con discapacidad que siguen luchando por el financiamiento” de las normativas que contemplan sus derechos, lamentó.

Sumó aquí a las Universidades nacionales que prosiguen con sus reclamos por la Ley de Financiamiento Universitario que incluye actualizaciones de los salarios de los docentes y no docentes, becas para los estudiantes y financiamiento para los hospitales universitarios.

Por último, no dejó de mencionar al Hospital Garrahan, donde sus trabajadores se vienen movilizando “en contra de una política que va en contra de los argentinos”.

Ello como consecuencia de los recortes y ajustes que no se detienen, sino que recrudecen llevando al país a la ruina, cerró.



