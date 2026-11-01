El Gobierno provincial las implementa desde la Secretaría de la Mujer, área que llevó a cabo un encuentro este miércoles 25.

Un encuentro para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se desarrolló en la mañana de este miércoles en el Galpón “C” de la Avenida Paseo Costanero “Vuelta Fermoza”.

En ese marco, se puso de resalto la relevancia de esta fecha significativa y se ahondó en el camino que se recorrió en la provincia persiguiendo “la construcción de la igualdad sustantiva”.

Se escucharon allí las voces de las intendentas Yéssica Palacios, de Pirané; y Celia Robles, de Villa Escolar, quienes resaltaron el rol y la capacidad de gestión de la mujer, así como los avances en materia de igualdad de derechos de varones y mujeres en la provincia.

Por su parte, la secretaría de la Mujer, la licenciada Patricia Hermosilla, declaró a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que durante esta jornada también se profundizó en la necesidad de seguir trabajando para “construir y desarrollar políticas públicas vinculadas con la prevención de las violencias por cuestiones de género”.

Por lo tanto, con “ese profundo sentir y objetivos trazados”, fue que se desarrolló este encuentro destinado a autoridades de los distintos organismos de los tres Poderes de la provincia y Municipios, subrayó la funcionaria.

En ese punto, refirió en la importancia “de construir igualdad para prevenir la violencia”, en la cual “el Gobierno de Formosa lo viene haciendo hace mucho tiempo, en el marco de un Modelo Formoseño que acompaña, protege y cobija a las personas para lograr la igualdad de derechos y estar libres de violencia”.

En cambio, en el orden nacional la situación es totalmente distinta a la que acontece en la provincia, donde aseguró que “tenemos un Gobierno, liderado por el doctor Gildo Insfrán, que continúa sosteniendo políticas públicas territorializadas sobre el abordaje de la prevención de las violencias por razones de género”.

Para ello, también, la mirada está puesta “hacia el gran horizonte de lograr su erradicación”, añadió, remarcando que “sin lugar a dudas, a través del trabajo mancomunado, articulado y solidario de los equipos de todo el territorio provincial busca ir mejorando los estándares de calidad, abordaje, atención y prevención de esta problemática tan sentida y dolorosa que afecta especialmente a las mujeres”.

En el acto, por eso también, dijo Hermosilla que “los organismos renovaron ese compromiso del Estado provincial de construir igualdad sustantiva para prevenir distintas formas de violencia”.

En otro orden de temas, pero vinculado a este día del 25N, trajo a colación que en una Asamblea de la Organización de Naciones Unidas, llamada por mujeres, promovieron “la profundización de políticas internacionales de abordaje y prevención de los mecanismos de las distintas formas de violencia por razones de género, teniendo la expresión más dolorosa el femicidio, que es la muerte violenta de una mujer”, indicó.

Entonces, desde esa perspectiva, dicho organismo en asamblea “solicitó a todas las demás instituciones a instrumentalizarlas”, destinando para ello “más presupuestos, apoyos y coordinación en el orden nacional. Sin embargo, la Argentina se abstuvo de votar a favor de erradicar la violencia en la sociedad y contra las mujeres en particular”, denunció la secretaría de la Mujer.

Por último, recordó que el Gobierno de Javier Milei ya había votado en contra en el año 2024, “negando esta problemática a tal punto de llegar a trivializarla, cuando se lleva la vida muchas mujeres, niñas y adolescentes”, lamentó con gran pesar por la falta total de políticas nacionales en tal sentido.



