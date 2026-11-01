Detuvieron a un hombre por rociar con nafta a su pareja e intentar prenderla fuego

• El hecho ocurrió dentro de una vivienda en el barrio 8 de Febrero. La víctima logró escapar y pedir ayuda

Efectivos de la Comisaría Comandante Fontana detuvieron a un hombre, de 26 años, acusado de “Tentativa de homicidio en contexto de violencia de género”, al rociar con combustible a su pareja e intentar prenderla fuego.

El caso se produjo este jueves último, alrededor de las 3:00 horas, en su domicilio ubicado en el barrio 8 de Febrero de la mencionada localidad; mientras que la mujer logró escapar y ponerse a salvo.

Luego, el acusado se entregó en la Comisaria de Fontana donde ambos fueron examinados por el médico de turno.

La víctima no presentaba lesiones visibles, aunque se constató que sus prendas tenían olor a combustible; mientras que el hombre dio positivo en la prueba de alcoholemia.

El sujeto fue notificado de su situación legal y quedó alojado en una de las celdas de la dependencia, en el marco de una causa judicial por “Tentativa de Homicidio en contexto de violencia de género”.











