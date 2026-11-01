Comerciantes y emprendedores se capacitaron en Inteligencia Artificial para potenciar sus negocios

La propuesta surgió a partir de la articulación entre el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, Coca-Cola Argentina, Arca Continental e INCOTEDES.

Con una convocatoria que alcanzó cerca de 300 inscriptos, se llevó a cabo este jueves 12, en el Galpón “G” del Paseo Costanero de la ciudad capital, la capacitación libre y gratuita denominada “Introducción a la IA para comercios y emprendedores”, enmarcada en el programa “Coca-Cola Impulsa tu Negocio” .



La iniciativa fue organizada de manera conjunta por el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas del Gobierno de Formosa, Coca-Cola Argentina, Arca Continental e INCOTEDES, abordando contenidos prácticos como fundamentos de la inteligencia artificial, redacción de instrucciones, ejemplos aplicados al rubro y la construcción de un primer agente virtual.

Al respecto, el subsecretario de Desarrollo Económico, Horacio Cosenza, explicó que esta propuesta surgió “a partir del vínculo que iniciamos el año pasado cuando Coca-Cola Argentina y Arca Continental, la firma que trabaja en Formosa, participó de nuestro Programa de Competitividad”.

Asimismo, el funcionario precisó el objetivo central es que “el comerciante o emprendedor pueda crear un agente de inteligencia artificial que lo ayude a ser más eficiente tanto en la compra como en la venta y en el desarrollo integral de su negocio”.

Ronda de negocios y fortalecimiento a PyMEs

En otro orden, Cosenza brindó detalles sobre la etapa final de los programas estratégicos que impulsa el Gobierno provincial para dinamizar el entramado productivo local. En ese sentido, anunció que el próximo 26 de noviembre, a partir de las 8.15 horas en el Hotel Howard Johnson, se realizará el cierre anual del programa Capacidad Proveedora PyME, enfocado en el clúster automotor.

“Será una ronda de negocios clásica con mesas de vinculación y stands donde casi 100 empresas locales ofrecerán sus productos y servicios”, subrayó y afirmó que “para nosotros es fundamental generar este espacio de encuentro para que las firmas formoseñas se conozcan y concreten negocios entre sí”.

Finalmente, el titular del área económica destacó los resultados del Programa de Competitividad, que reúne a alrededor de 75 empresas formoseñas y cuya jornada de cierre presentará entre 10 y 15 casos de éxito alcanzados mediante la asistencia técnica de expertos locales y nacionales.

En esa línea, valoró “especialmente la incorporación de jóvenes profesionales, juniors, en el proceso de consultoría”, agradeciendo “a todos los empresarios que abren las puertas de sus firmas no solo al Estado, sino también a los juniors, permitiéndoles conocer los sectores comercial, industrial y de servicios desde adentro”.

“Esto resulta muy valioso porque nos permite diseñar políticas públicas enfocadas en las necesidades reales de nuestras empresas”, cerró.







