La Policía recuperó una moto y una máquina soldadora

• Las intervenciones permitieron resolver casos de hurto y robo

Integrantes de la Comisaría Bernardino Rivadavia recuperaron una máquina soldadora y una motocicleta sustraída, en el marco de tareas preventivas e investigativas.

En el primer procedimiento, los policías hallaron la soldadora marca Dogo y un cable prolongador en la casa de un hombre de 32 años, quien manifestó haber comprado ambos elementos a dos sujetos que se los ofrecieron en venta. Tras conocer el origen de la investigación, el vecino entregó voluntariamente los bienes.

Por otra parte, durante recorridas preventivas por el barrio Bernardino Rivadavia, integrantes de la brigada investigativa encontraron una motocicleta Gilera Smash roja, sin dominio colocado y con faltantes de carenados, abandonada en un terreno baldío de la calle Polonia Enciso, casi Santa Fe.

Al verificar las numeraciones del rodado, los integrantes de la brigada de investigaciones de la mencionada dependencia comprobaron que registraba un pedido de secuestro en una causa por “Robo”, iniciada en la Comisaría Seccional Sexta, tras su sustracción de un domicilio del barrio Mariano Moreno.

La motocicleta y los demás objetos secuestrados fueron trasladados hasta la dependencia policial, mientras que personal de Policía Científica realizó las tareas de documentación.