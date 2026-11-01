• Las intervenciones se realizaron en los barrios San Martín, Virgen del Rosario y 7 de Mayo.

Efectivos de la fuerza provincial detuvieron a cuatro sujetos involucrados en causas judiciales por “Amenazas en contexto de violencia de género”, “Hurto” y “Daño”, en distintos sectores de la ciudad y quedaron a disposición de la Justicia provincial.

El primer procedimiento se realizó días atrás, cuando integrantes de la brigada investigativa de la Comisaría Seccional Tercera localizó a un hombre que estaba prófugo, imputado en una causa judicial por “Amenazas en contexto de violencia de género”.

Como resultado del trabajo, el sujeto fue detenido en plena calle Belgrano, casi Maipú, del barrio San Martín.

La otra intervención fue en la madrugada del miércoles último, cuando personal de la Comisaría Seccional Sexta intervino en una causa por “Amenazas en contexto de violencia de género”, iniciada tras la denuncia de una mujer hacia su pareja.

Ante esa situación, los uniformados aprehendieron al denunciado en inmediaciones de las calles Blas Parera y Fotheringham.

El último caso fue también este miércoles, cuando policías de la Zona Ocho del Comando Radioeléctrico Policial realizaban recorridas en el barrio 7 de Mayo e identificaron a dos hombres en distintos requerimientos.

Mediante las consultas al sistema informático policial, establecieron que ambos están involucrados en causas judiciales: uno por “Hurto” y el otro por “Daño”, por lo que fueron aprehendidos y trasladados a la dependencia policial.