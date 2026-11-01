Este espacio convocó a los que están próximos a obtener su título del Profesorado de Artes Visuales durante los dos días que duró el evento en el Galpón “G” capitalino.

Los estudiantes de 4º año del Profesorado de Artes Visuales presentaron sus trabajos en la exposición “Horizonte Artístico”, que son el resultado de la producción final, correspondiente a la Unidad Curricular Producción Artística a cargo del coordinador de la carrera, el profesor Pablo Rigonatto.

El evento se desarrolló este sábado 14 y domingo 15 en el Galpón “G” del Paseo Costanero de la ciudad de Formosa, en el horario de 19.30 a 22 horas. En líneas generales, este espacio de exposición de producción final corresponde al Instituto Superior de Arte (ISA) “Oscar Alberto Albertazzi”, en cuya institución se dicta la mencionada carrera.

Su impulso obedece a que los estudiantes que están a punto de obtener su titulación “muestren todo lo aprendido durante su formación”, a través de lo cual se comparten los procesos, las producciones y los recorridos artísticos que fueron construyendo académicamente.

Por ello, “cada obra representa una búsqueda, un límite y un horizonte por descubrir”, se subrayó, al valorar la importancia de esta exposición. “Es una muestra donde ellos expresan las diferentes técnicas aprendidas, como grabados, pintura y escultura”, así como otras herramientas brindadas por los docentes, enfatizó el profesor Sergio Irala, director del ISA.

Además, dijo que “hay una mirada introspectiva de los estudiantes” mediante la cual “expresan la identidad y la pertenencia a Formosa”, acentuando que “estamos ante la presencia de potenciales artistas que están trabajando intensamente en el mejoramiento de sus técnicas”.

Del mismo modo, en los trabajos de los estudiantes se observan las “facetas de la práctica artística como parte de su formación docente, pero que conviven ambas y eso a nosotros nos alienta mucho”, ya que, de esa manera, logramos “una expresión de calidad y un desarrollo estético que es lo que permanentemente estamos buscando en Formosa”.







