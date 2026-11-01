El ministro de Desarrollo Humano, Juan Carlos Atencia, convocó a las familias a verificar las vacunas de sus hijos y destacó la importancia de la prevención ante la proximidad de las vacaciones y las fiestas de fin de año.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, puso en marcha este lunes 16 de noviembre una campaña provincial destinada a fortalecer la vacunación infantil, mediante la revisión de los carnets y la aplicación de las dosis que correspondan según la edad y los antecedentes de vacunación de cada niño o niña.

La iniciativa, que se desarrolla bajo el lema “Formosa unida por la salud de nuestros chicos. Vacunas al día, infancias protegidas”, forma parte de las acciones de prevención que lleva adelante la cartera sanitaria provincial para promover el cuidado de la salud de niños y niñas y facilitar el acceso a la vacunación en todo el territorio.

En ese marco, Atencia destacó que la prevención constituye uno de los pilares de las políticas públicas de salud que impulsa la gestión del gobernador Gildo Insfrán y remarcó la importancia de sostener el compromiso con la vacunación infantil.

“Cada dosis que recibe un niño es una protección que incorporamos a su salud. Por eso, queremos que las familias aprovechen esta oportunidad para acercarse a los vacunatorios, consultar con los equipos de salud y asegurarse de que sus hijos tengan las vacunas que les corresponden”, expresó.

El funcionario señaló que contar con los esquemas completos adquiere especial relevancia en esta época del año, cuando las reuniones familiares, los desplazamientos y las actividades recreativas generan mayores oportunidades de contacto entre las personas.

En ese contexto, remarcó que la vacunación no solo contribuye a la protección individual, sino también al cuidado colectivo, al disminuir el riesgo de circulación de enfermedades que pueden prevenirse mediante las vacunas.

“Cuando vacunamos a nuestros hijos, también estamos cuidando a quienes los rodean. Es una medida de prevención que tiene un enorme valor para toda la comunidad y que debemos sostener durante todas las etapas de la vida”, sostuvo.

Asimismo, recordó que las vacunas contempladas en el Calendario Nacional de Vacunación son gratuitas y obligatorias, de acuerdo con la Ley Nacional Nº 27.491, y se encuentran disponibles en hospitales y centros de salud de toda la provincia.

¿Qué niños y niñas deben concurrir?

La campaña está orientada especialmente a cuatro grupos, definidos según el año de nacimiento: 2015, 2021, 2025 y 2026. En cada caso, los equipos de salud revisarán los antecedentes de vacunación para determinar si corresponde aplicar alguna dosis o refuerzo.

Para los niños y niñas nacidos en 2026, se verificarán las vacunas indicadas desde el nacimiento y durante los primeros meses de vida, de acuerdo con la edad que hayan alcanzado.

En los nacidos en 2025, el control estará centrado en las dosis y refuerzos correspondientes a los 12, 15 y 18 meses, según la edad alcanzada y las indicaciones del Calendario Nacional de Vacunación.

Por su parte, quienes nacieron en 2021 deberán tener al día las vacunas correspondientes al ingreso escolar: segunda dosis de varicela y triple viral, además de los refuerzos contra la poliomielitis y de triple bacteriana celular.

En tanto, para los nacidos en 2015, se verificarán las vacunas correspondientes a la preadolescencia: dosis única contra el virus del papiloma humano (VPH) y el meningococo, además de los refuerzos de triple bacteriana acelular y contra la fiebre amarilla.

Acceso a la vacunación en toda la provincia

Los controles y la aplicación de las dosis correspondientes se realizan en los vacunatorios de hospitales y centros de salud, además del Vacunatorio de La Familia de la ciudad de Formosa, donde el personal sanitario brinda orientación a las familias.

Se recomienda concurrir con el carnet de vacunación o la libreta de salud escolar. Sin embargo, quienes no cuenten con esa documentación podrán acercarse con el DNI del niño o niña, para que los equipos de salud consulten los antecedentes registrados en el sistema digital.

La estrategia contempla también actividades de vacunación en espacios comunitarios, con el propósito de ampliar las oportunidades de acceso y facilitar que las familias puedan completar los esquemas pendientes.

“Tenemos que seguir trabajando para que ningún niño quede sin la protección que necesita. Las vacunas permiten evitar enfermedades que pueden tener consecuencias graves y son una herramienta esencial para cuidar la vida y el futuro de nuestras infancias”, manifestó finalmente el ministro Atencia.



