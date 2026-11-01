La Justicia Federal ordenó a Nación resolver de inmediato una pensión demorada hace más de un año

La Secretaría Nacional de Discapacidad había apelado el fallo que la intimó a expedirse sobre una Solicitud de Pensión No Contributiva por Invalidez iniciada en marzo de 2025, la Cámara Federal de Resistencia ratificó que existió una demora injustificada, Gialluca afirmó que, el Gobierno Nacional “entiende que la discapacidad no constituye una prioridad y por ello, valoramos que la Justicia sea quien garantice los derechos de los integrantes de este colectivo altamente vulnerable”-

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se dio a conocer el Fallo, por el cual, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia (Provincia de Chaco), confirmó que el Estado Nacional debe resolver un pedido de Pensión No Contributiva por Invalidez que llevaba más de un año sin respuesta administrativa. El tribunal consideró que el tiempo transcurrido desde el inicio del trámite, excedió ampliamente cualquier parámetro de razonabilidad y que los argumentos de la Secretaría Nacional de Discapacidad para justificar la demora, fueron genéricos e insuficientes. La Resolución dictada el 6 de noviembre en el expediente «A., R.A.c/ Secretaría Nacional de Discapacidad dependiente del Ministerio de Salud de la Nación s/ amparo por mora de la Administración», proviene del Juzgado Federal 1 de Formosa a cargo del Dr. Pablo Morán. El caso se inició a partir de una solicitud de Pensión No Contributiva por Invalidez presentada el 13 de marzo de 2025. Según la documentación incorporada a la Causa, al momento de promoverse la acción judicial, el 23 de abril de 2026, el trámite continuaba sin resolución y figuraba en estado “Inicio de Prestación”. Ante esa situación, R.A.A. recurrió a la Justicia mediante un Amparo por Mora de la Administración para que el Organismo Nacional cumpliera con su obligación de emitir una decisión. El 11 de agosto de 2026, el Juez Federal de Primera Instancia hizo lugar al planteo e intimó a la demandada a dictar una resolución en un plazo de diez días hábiles. También le impuso las costas del proceso y reguló los honorarios profesionales. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) apeló esa decisión. Entre sus argumentos, cuestionó el plazo otorgado por considerarlo demasiado breve, al sostener que el otorgamiento de una pensión requiere un procedimiento administrativo con distintas instancias de evaluación para resguardar el interés público y el uso de los fondos estatales. Al analizar la Apelación, las Juezas de Cámara Patricia García, Rocío Alcalá y María Virginia Ise, consideraron acreditada la mora de la Administración Nacional. En su defensa, el Estado Nacional explicó que, a partir del Decreto 942/2025, la recientemente creada Secretaría Nacional de Discapacidad estaba trabajando para normalizar las demoras heredadas de la anterior Agencia (ANDIS). También informó que había remitido un requerimiento a la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, donde se encontraba el trámite evaluatorio, para obtener una respuesta sobre la solicitud. Sin embargo, para el Tribunal esos argumentos no justificaban el tiempo transcurrido. Las magistradas remarcaron que, si bien los trámites administrativos requieren procedimientos e intervenciones de distintas áreas, en este caso había pasado más de un año desde el inicio de la solicitud sin que existiera una resolución ni constancias de movimientos que explicaran la demora. “La sola alegación de que el trámite administrativo requiere de varias etapas para emitir la decisión no constituye, por sí sola, una explicación adecuada para justificar la demora en la que incurrió”, afirmaron. Además, observaron que la demandada no aportó elementos probatorios concretos y circunstanciados que permitieran explicar las razones de la demora ni acreditar el cumplimiento del circuito administrativo invocado. Por esos motivos, concluyeron que la mora estaba debidamente configurada y que correspondía mantener la procedencia del amparo. En su resolución, la Cámara también explicó los alcances de esta herramienta judicial prevista en el artículo 28 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549. Los jueces recordaron que el objetivo del Amparo por Mora no es que la Justicia resuelva el fondo de una solicitud administrativa, sino que ordene a los Organismos Públicos cumplir con su obligación de expedirse cuando dejaron vencer los plazos legales o cuando transcurrió un tiempo irrazonable sin emitir una decisión. En otras palabras, el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, el fallo no implica que la Justicia haya otorgado directamente la pensión solicitada, sino que obliga a la Administración Pública Nacional a resolver el expediente y comunicar una decisión fundada. La Cámara también rechazó el cuestionamiento de la ANDIS sobre la imposición de costas. Consideró que fue la conducta omisiva del organismo la que obligó a la demandante a recurrir a la Justicia y afrontar gastos de representación legal para obtener una respuesta que debía brindar la propia Administración.