La jornada estuvo a cargo de una especialista del Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica. Además, se destacó la inversión provincial que permite realizar estudios de alta complejidad para la detección del virus.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa, a través del Laboratorio Provincial de Referencia, llevó adelante una capacitación destinada al equipo del centro de salud de Namqom, de la ciudad de Formosa, sobre el virus del papiloma humano (HPV) y su relación con el cáncer de cuello uterino.

La actividad estuvo a cargo de la bioquímica Karina Ferreira, jefa del área de HPV del Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica, quien abordó aspectos relacionados con la prevención, la detección temprana y la importancia de los controles ginecológicos periódicos, con el objetivo de fortalecer los conocimientos del personal sanitario y reforzar las acciones de promoción de la salud.

Al respecto, el director del Laboratorio Provincial de Referencia, el bioquímico José Chiacchio, destacó la importancia de estas instancias de formación y puso en valor la inversión que realiza el Gobierno de Formosa para garantizar el acceso a estudios de alta complejidad.

En ese sentido, explicó que la provincia, mediante fondos propios, garantiza la provisión de reactivos y el equipamiento necesario para realizar estudios de detección del HPV mediante técnicas de biología molecular en tiempo real.

“Esta tecnología permite detectar el virus e identificar los genotipos de alto riesgo asociados al desarrollo del cáncer de cuello uterino, lo que constituye una herramienta fundamental para la prevención y la detección temprana”, señaló Chiacchio.

Finalmente, remarcó que contar con estos recursos en el sistema público de salud provincial permite fortalecer las estrategias de prevención y diagnóstico oportuno, en el marco de las políticas sanitarias impulsadas por el Gobierno de Formosa.



