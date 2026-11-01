El trabajo, elaborado sobre datos de la Oficina Nacional de Presupuesto, del Ministerio de Economía de la Nación y de la Ley de Presupuesto provincial, compara a qué destinan cada peso la Nación y Formosa entre 2024 y 2027.

Con la media sanción del Presupuesto nacional 2027 en Diputados y la Ley de Presupuesto provincial, un informe elaborado por Politiké comparó las prioridades de gasto de ambos gobiernos. La conclusión es categórica: la Nación y Formosa recorren caminos opuestos.

El dato que resume la comparación es el siguiente: de cada $100 que la Nación prevé gastar en 2027, $9,2 irán a pagar intereses de la deuda y apenas $5,5 a educación y cultura.

En Formosa la ecuación es exactamente la inversa. Según el documento, la Ley N° 1.751 asigna $21,8 de cada $100 a educación y cultura, y apenas tres centavos a intereses.

Lo mismo se observa en lo efectivamente gastado. Con datos oficiales de la Oficina Nacional de Presupuesto, el informe resaltó que en lo que va de 2026 la Nación destinó a intereses 2,2 veces lo que destinó a educación y cultura.

Y el peso real de la deuda es todavía mayor. El informe recuerda que el superávit que exhibe la Casa Rosada existe porque no se contabilizan los intereses capitalizables —los que se suman al capital de las letras y bonos del Tesoro y se pagan al vencimiento—, que en 2025 fueron 52 veces el resultado informado, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Incorporados a la cuenta, el supuesto equilibrio fiscal se transforma en un déficit de 8,7% del PBI.

El contraste más nítido, subraya el trabajo, está en la obra pública. La inversión nacional en infraestructura cayó del 2,3% del gasto total en 2024 al 1,1% en lo que va de 2026, el nivel más bajo de los últimos tres años.

En la vereda opuesta, Formosa destinó a obra pública el 13,3% de su gasto en 2025, casi ocho veces más que la Nación. Y para 2027 presupuesta $716.989 millones en inversión, uno de cada seis pesos.

Desde Politiké precisaron que esos fondos tienen nombre y lugar: el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia "Pdte. Dr. Néstor C. Kirchner", la ampliación del Hospital Central de Emergencias, nuevos edificios escolares en todos los niveles y el acueducto Laguna Yema - Los Chiriguanos, entre otras obras.

Para el informe, no se trata de una diferencia contable. El documento recuerda a Amartya Sen, Premio Nobel de Economía en 1998, para quien la educación y la salud son la base de la libertad de las personas, y a Paul Romer, Premio Nobel en 2018, que demostró que el conocimiento es el motor del crecimiento de largo plazo.

Con esa vara, la Nación tampoco cumple con lo que aprueba. El trabajo advierte que, a días del cierre de 2026, educación y cultura llevaba ejecutado apenas el 72,3% de su presupuesto, la peor marca entre las áreas analizadas. Para Politiké, la subejecución funciona como un ajuste silencioso: las partidas se votan, pero no se gastan.

Así deben leerse, según el documento, los cambios que impuso la oposición justicialista en Diputados. La ampliación de los fondos universitarios a $11 billones elevaría el peso de la educación al 7,2% del gasto nacional.

Sin embargo, el informe recuerda que el proyecto todavía debe pasar por el Senado y que el Poder Ejecutivo conserva la facultad de reasignar partidas. Lo que la Casa Rosada no ejecutó en 2026 difícilmente lo ejecute por convicción en 2027.

Mientras tanto, la ciencia retrocede. Según el trabajo, ciencia y técnica cayó del 1,4% al 1,2% del gasto nacional entre 2024 y 2026, lejos de la trayectoria creciente que fija la ley de financiamiento del sector.

Politiké reconoce que desde los años noventa las provincias sostienen las escuelas y los hospitales, lo que explica parte de la diferencia en educación y salud. Pero subraya que la obra pública y los intereses no dependen del reparto de competencias, sino de decisiones políticas.

Todo eso, remarca el documento, con las cuentas en orden: el presupuesto provincial se financia sin recurrir al endeudamiento, aun en un contexto de ingresos estancados y de retiro del Estado nacional de la obra pública.

Para concluir, el informe sostiene que los dos presupuestos expresan dos modelos de país. Uno gobierna para los acreedores y deja la infraestructura y la educación para después; el otro invierte en el presente de su gente. Los resultados están a la vista.



