Acción Social participa en Jujuy de las jornadas regionales de Una Salud

Un equipo de la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa participa este jueves 5 y viernes 6 de noviembre de las Primeras Jornadas Regionales de Una Salud, que se realizan en el Salón Éxodo del Cabildo de San Salvador de Jujuy.

La delegación está integrada por la directora de Zoonosis y Protección Animal, Catalina Espinoza, junto a su equipo de trabajo, y por la directora de Abordaje Territorial, María José Parmetler.

Su participación fue dispuesta por la secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo.

Una Salud es un enfoque que trabaja de manera conjunta la salud humana, la salud animal y la salud del ambiente, partiendo de que las tres están conectadas. Según sus organizadores, las jornadas buscan consolidar un ámbito de articulación entre esos sectores, promover el intercambio de experiencias, conocimientos científicos y estrategias de gestión, y fortalecer redes regionales que visibilicen el trabajo que se hace en Jujuy y en el norte argentino.

El programa se organiza en siete ejes, entre ellos las enfermedades zoonóticas, la vigilancia epidemiológica, el cambio climático y las enfermedades vectoriales, la salud mental y las políticas públicas, la gestión y la gobernanza.

La participación formoseña se enmarca en este último.

En la ciudad de Formosa, ese enfoque tiene una traducción concreta.

La Dirección de Zoonosis y Protección Animal trabaja con tres sedes fijas, entre ellas el Centro Municipal de Atención Animal "San Roque", y con un quirófano móvil que recorre los barrios. En septiembre superó las diez mil castraciones en lo que va del año.

A eso se suma el trabajo de Abordaje Territorial, que llega casa por casa. Prevenir una enfermedad que pasa de los animales a las personas empieza muchas veces en el patio de una vivienda.

Las jornadas cuentan con la participación institucional del Gobierno de Jujuy, la Universidad Nacional de Jujuy y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.



